Нападение директора магазина на покупательницу попало на видео

В сети появилось видеозапись драки покупательницы и директора продуктового магазина в городе Каменске-Уральский Свердловской области.

Причиной драки стал конфликт покупательницы и сотрудников магазина сети «Верный». Девушка попыталась сдать в магазин продукт с истекшим сроком годности.

«Пришли вернуть просрочку, а в итоге нам швырнули деньги, нахамили и вытолкнули. Мы ж просто попросили, чтоб хотя бы по регламенту принесли извинения. Думали, администратор, а оказалось – директор Быкова Ольга Васильевна», – говорится в описании видео, размещенном в паблике «Инцидент Каменск-Уральский» во «ВКонтакте».

На видео сотрудник магазина толкала покупательницу и хватала ее за волосы. Дерущиеся женщины также нецензурно оскорбляли друг друга.