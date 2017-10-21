Форум «Евразия Global» создаст социальную сеть в реальной жизни

Взгляд
5 марта, вторник  |  Последнее обновление — 17:41  |  vz.ru
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Предложены новые способы борьбы с «серыми» кредиторами

Россиян заманивают в финансовую кабалу с целью отъема машины или квартирыФото: Светлана Холявчук/Интерпресс/ТАСС
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина призналась Владимиру Путину, что, по сути, проиграла борьбу с нелегальными микрофинансовыми организациями. Несмотря на все старания, «серые» ростовщики живут и здравствуют. Более того, они придумали вполне легальные способы отъема денег и имущества граждан, так что даже прокуратуре сложно подкопаться. Что же с этим можно сделать? Подробности...
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Когда китайские ракеты станут для России угрозой

Министр обороны Германии в гостях у своего китайского коллегиФото: How Hwee Young/Reuters
Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен считает, что китайские ракеты угрожают России. Так же, как российские – Европе. И потому Россия должна быть заинтересована в присоединении Китая к новому ДРСМД. Удивительная логика немецкого политика – чего в ней больше, наивности или сознательного стремления вбить клин между Москвой и Пекином? Подробности...
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России предсказана исламизация

В Москве живут сотни тысяч мусульман, но на весь мегаполис – всего несколько мечетейФото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Председатель Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин выступил с неожиданным предсказанием, что уже через 15 лет примерно каждый третий житель страны будет мусульманином. Эти прогнозы до сих пор опирались на тот факт, что в наших исламских регионах рождаемость кратно превышала общероссийскую. С прогнозом муфтия согласны в РПЦ, но не согласны демографы. Подробности...
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Трамп открыл новый фронт против Индии

Своим решением Трамп сводит на нет 20-летние усилия США по соблазнению ИндииФото: Evan Vucci/AP/ТАСС
В индо-пакистанском инциденте Китай занял сторону Пакистана, а США выступают на стороне Индии. Но случилось то, что не вписывается в сценарий «опосредованной войны» китайцев и американцев: Трамп объявил Индии торговую войну. Не исключена связь и с желанием индийцев купить у России С-400. Был ли этот ход США продуманным по отношению к геополитическому партнеру и чем ответит Дели? Подробности...
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России нужен закон Кирилла Толмацкого

Децл говорил, что собирается инсценировать смерть в 35 лет и уехать жить на островФото: Brain Short/facebook
От внезапной остановки сердца умер рэпер Децл, ему было всего лишь 35 лет. Музыканты и продюсеры соболезнуют родным и близким, но смерть исполнителя – повод задуматься о тех, кто еще жив. Автоматические дефибрилляторы, позволяющие запустить остановившееся сердце, должны быть повсеместно. Подробности...
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Максимум любви и милоты за небольшие деньги

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Небольшое помещение на набережной Фонтанки, негромкая музыка и много котов – кто-то спит, кто-то бродит. Это котокафе – можно прийти, подружиться на час с каким-нибудь особенно роскошным рыжим котаном, а потом забыть про него. Подробности...
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Мы снова живем в эпоху глушилок

Сергей Худиев, публицист, богослов
Люди, для которых их неудачи объясняются колдовством, будут склонны сжигать ведьм. Люди, которые видят причины своих провалов в кознях хакеров, будут стремиться отключить других от интернета. Параноики по-своему очень логичны. Подробности...
Обсуждение: 15 комментариев

У Порошенко не получилось стать героем

Глеб Простаков, журналист
После Майдана в воздухе ощущался страх и желание перемен. На этом фоне можно было попытаться сотворить чудо. Это чудо позволило бы легитимировать все – силовой захват власти, утрату Крыма, войну, русофобию, неонацизм и церковный раскол. Подробности...
Обсуждение: 42 комментария
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    Какие новые льготы получат семьи с детьми

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    Политические аксиомы Путина

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      В Рио-де-Жанейро стартовал карнавал

      В Рио-де-Жанейро стартовал карнавал, кульминацией которого станут выступления лучших городских школ самбы. В этом году в красочном шествии принимают участие порядка 7 млн человек, в том числе 1,5 млн туристов. В городе перекрыты центральные улицы и даже объявлены дополнительные выходные
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      Русская река затопила американский город

      Река под названием Русская (Russian river) вышла из берегов на севере штата Калифорния из-за проливных дождей. В итоге до небольших городов Гернсвилл и Монте-Рио в округе Сонома к северу от Сан-Франциско можно добраться только на лодках
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      Названы лауреаты кинопремии «Оскар-2019»

      Церемония вручения премий «Оскар» прошла в Лос-Анджелесе. Леди Гага получила награду в номинации «Лучшая песня к фильму» («Звезда родилась»). На церемонию певица надела самое известное в мире ожерелье с бриллиантом канареечно-желтого цвета, который получил название «Бриллиант Тиффани»
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            Форум «Евразия Global» создаст социальную сеть в реальной жизни

               5 марта 2019, 17:20
            Фото: vk.com/eurasiayouthforum
            Текст: Алексей Нечаев

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            «Чрезвычайно важно, что работа, которая должна была вестись после Фестиваля молодежи и студентов, продолжается. Напрашивалось переформатирование в «Евразию», – сказал газете ВЗГЛЯД координатор Конкурса молодежных проектов для иностранных участников форума «Евразия» Роман Горшенин.

            «Наша задача – предложить молодёжи со всех концов мира возможность общения на российской площадке. Скажем так – создать социальную сеть, но не в виртуальной, а в реальной жизни», – подчеркнул Роман Горшенин заместитель исполнительного директора Фонда поддержки публичной дипломатии им. Горчакова, координатор Конкурса молодежных проектов для иностранных участников форума «Евразия».

            В августе в Оренбурге откроется Международный молодежный форум «Евразия Global» (International Youth Forum «Eurasia Global»). Первый форум «Евразия», напомним, прошел там же, в сентябре прошлого года. Теперь акцент сделан именно на международном сотрудничестве.

            Предполагается, что здесь соберутся около тысячи делегатов, на две сотни больше, чем в 2018-м. Как поясняют организаторы, концепция образовательной программы форума направлена на формирование объективного образа России за рубежом. Молодежи расскажут об образовательных, научных, экономических, инновационных, туристических возможностях России. Речь пойдет о разработке и реализации совместных проектов.

            «Фонд Горчакова и раньше активно сотрудничал с форумом «Евразия». Мы проводили так называемый конвейер грантовых проектов среди участников, приехавших из-за рубежа – и, по нашей оценке, все прошло чрезвычайно успешно, – рассказал Горшенин. – Некоторые проекты уже были реализованы, некоторые заработали сейчас».

            Собеседник отметил, что буквально через несколько дней в Ливерпуле и Лондоне стартует очень крупное мероприятие, которое было презентовано на форуме «Евразия» –  II Всебританская молодёжная конференция российских соотечественников. «Я уверен, что фонд Горчакова расширит своё присутствие на «переформатированном» форуме «Евразия Global» и также организует там конкурс проектов, победители которого получат нашу грантовую поддержку», – подчеркнул Горшенин.

            «Для нас чрезвычайно важно, что все это – результат Фестиваля молодёжи и студентов (прошедшего в 2017 году в Сочи – прим. ВЗГЛЯД), закрепление главного результаты – возникших там дружбы и общения, – отмечает собеседник. – Мы не устаём повторять,

            для нас было бы чрезвычайно важно, если бы, например, через 20 лет президент Армении позвонил премьер-министру Венгрии, и объединяла бы их дружба и хорошее отношение, возникшие на Фестивале.

            И, соответственно, для нас было бы чрезвычайно важным, если бы отношение к нашей Родине формировалось бы на впечатлениях от тех встреч, в которых они принимали участие».

             «Мы, безусловно, поддерживаем любые начинания, которые связаны с последовательной политикой по привлечению молодёжи к участию в общественно-политической работе. И важно, чтобы молодые россияне активно участвовали в международных встречах – это приоритетное направление работы фонда», – добавил Горшенин.

            Также во вторник стало известно, что Росмолодежь намерена с этого года проводить в Санкт-Петербурге крупный федеральный форум. Об этом рассказал во вторник руководитель агентства Александр Бугаев.

            «Форумная кампания Росмолодежи в 2019 году пройдет в обновленном формате, будет модернизирована образовательная программа, появится еще больше возможностей для саморазвития молодежи. Появится еще один федеральный молодежный образовательный форум, его примет Санкт-Петербург», – цитирует Бугаева ТАСС.

            Также Бугаев отметил, что всероссийский форум впервые пройдет в Приморском крае, он получит название «Восток». «Название выбрали путем открытого голосования подписчики наших социальных сетей», – добавил собеседник агентства.

            Глава Росмолодежи напомнил о переезде еще двух больших молодежных форумов. «Территория смыслов» из Владимирской области переезжает в Подмосковье и будет проводиться на базе мастерской управления «Сенеж» – площадке автономной некоммерческой организации (АНО) «Россия – страна возможностей». Форум станет круглогодичным.

            Форум «Таврида» с этого года вместо Бакальской косы будет проходить под Судаком, при этом будет увеличено количество смен, а в дальнейшем площадка будет работать в течение всего года.

            Также статус федерального приобретет форум «Бирюса», который раньше имел статус окружного мероприятия. Он будет проходить по-прежнему в Красноярском крае.

            Напомним, ранее президент России Владимир Путин подписал поручение о форумной кампании 2019 года. 

            «Безусловно, в каждом из названных вами форумов мы принимаем активное участие и делаем всё возможное для того, чтобы молодёжь России участвовала в реализации международных проектов и активно взаимодействовала со сверстниками за рубежом», – добавил Горшенин.


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