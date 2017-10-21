Форум «Евразия Global» создаст социальную сеть в реальной жизни

«Чрезвычайно важно, что работа, которая должна была вестись после Фестиваля молодежи и студентов, продолжается. Напрашивалось переформатирование в «Евразию», – сказал газете ВЗГЛЯД координатор Конкурса молодежных проектов для иностранных участников форума «Евразия» Роман Горшенин.

«Наша задача – предложить молодёжи со всех концов мира возможность общения на российской площадке. Скажем так – создать социальную сеть, но не в виртуальной, а в реальной жизни», – подчеркнул Роман Горшенин заместитель исполнительного директора Фонда поддержки публичной дипломатии им. Горчакова, координатор Конкурса молодежных проектов для иностранных участников форума «Евразия».

В августе в Оренбурге откроется Международный молодежный форум «Евразия Global» (International Youth Forum «Eurasia Global»). Первый форум «Евразия», напомним, прошел там же, в сентябре прошлого года. Теперь акцент сделан именно на международном сотрудничестве.

Предполагается, что здесь соберутся около тысячи делегатов, на две сотни больше, чем в 2018-м. Как поясняют организаторы, концепция образовательной программы форума направлена на формирование объективного образа России за рубежом. Молодежи расскажут об образовательных, научных, экономических, инновационных, туристических возможностях России. Речь пойдет о разработке и реализации совместных проектов.

«Фонд Горчакова и раньше активно сотрудничал с форумом «Евразия». Мы проводили так называемый конвейер грантовых проектов среди участников, приехавших из-за рубежа – и, по нашей оценке, все прошло чрезвычайно успешно, – рассказал Горшенин. – Некоторые проекты уже были реализованы, некоторые заработали сейчас».

Собеседник отметил, что буквально через несколько дней в Ливерпуле и Лондоне стартует очень крупное мероприятие, которое было презентовано на форуме «Евразия» – II Всебританская молодёжная конференция российских соотечественников. «Я уверен, что фонд Горчакова расширит своё присутствие на «переформатированном» форуме «Евразия Global» и также организует там конкурс проектов, победители которого получат нашу грантовую поддержку», – подчеркнул Горшенин.

«Для нас чрезвычайно важно, что все это – результат Фестиваля молодёжи и студентов (прошедшего в 2017 году в Сочи – прим. ВЗГЛЯД), закрепление главного результаты – возникших там дружбы и общения, – отмечает собеседник. – Мы не устаём повторять,

для нас было бы чрезвычайно важно, если бы, например, через 20 лет президент Армении позвонил премьер-министру Венгрии, и объединяла бы их дружба и хорошее отношение, возникшие на Фестивале.

И, соответственно, для нас было бы чрезвычайно важным, если бы отношение к нашей Родине формировалось бы на впечатлениях от тех встреч, в которых они принимали участие».

«Мы, безусловно, поддерживаем любые начинания, которые связаны с последовательной политикой по привлечению молодёжи к участию в общественно-политической работе. И важно, чтобы молодые россияне активно участвовали в международных встречах – это приоритетное направление работы фонда», – добавил Горшенин.

Также во вторник стало известно, что Росмолодежь намерена с этого года проводить в Санкт-Петербурге крупный федеральный форум. Об этом рассказал во вторник руководитель агентства Александр Бугаев.

«Форумная кампания Росмолодежи в 2019 году пройдет в обновленном формате, будет модернизирована образовательная программа, появится еще больше возможностей для саморазвития молодежи. Появится еще один федеральный молодежный образовательный форум, его примет Санкт-Петербург», – цитирует Бугаева ТАСС.

Также Бугаев отметил, что всероссийский форум впервые пройдет в Приморском крае, он получит название «Восток». «Название выбрали путем открытого голосования подписчики наших социальных сетей», – добавил собеседник агентства.

Глава Росмолодежи напомнил о переезде еще двух больших молодежных форумов. «Территория смыслов» из Владимирской области переезжает в Подмосковье и будет проводиться на базе мастерской управления «Сенеж» – площадке автономной некоммерческой организации (АНО) «Россия – страна возможностей». Форум станет круглогодичным.

Форум «Таврида» с этого года вместо Бакальской косы будет проходить под Судаком, при этом будет увеличено количество смен, а в дальнейшем площадка будет работать в течение всего года.

Также статус федерального приобретет форум «Бирюса», который раньше имел статус окружного мероприятия. Он будет проходить по-прежнему в Красноярском крае.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин подписал поручение о форумной кампании 2019 года.

«Безусловно, в каждом из названных вами форумов мы принимаем активное участие и делаем всё возможное для того, чтобы молодёжь России участвовала в реализации международных проектов и активно взаимодействовала со сверстниками за рубежом», – добавил Горшенин.