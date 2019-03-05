Роскосмос изменит концепцию сверхтяжелой ракеты

Разработанная Роскосмосом концепция новой российской сверхтяжелой ракеты не была поддержана в правительстве, проект будет пересмотрен, сообщил источник в ракетно-космической отрасли.

По словам источника РИА «Новости», внесенная на рассмотрение кабмина концепция ракеты была отклонена и теперь «получит серьезные изменения».

Другой источник сообщил, что концепцию сверхтяжелой ракеты вернули на доработку из-за того, что проект не был увязан с разрабатывающейся программой исследования и освоения Луны на длительный срок, а предполагал программу полетов ракеты к Луне только на ближайшие пять-семь лет после создания носителя, без взгляда на перспективу.

В понедельник в пресс-службе Научно-производственного объединения (НПО) «Энергомаш» сообщили, что Россия на три года отстает от большинства космических держав в создании ракеты-носителя сверхтяжелого класса для освоения Луны.

В январе источник в ракетно-космической отрасли сообщал, что Роскосмос начал разработку концепции транспортной системы для пилотируемых полетов на орбиту Луны. В феврале в ЦНИИмаш (головного научно-исследовательского института Роскосмоса) назвали год, на который запланирована первая российская пилотируемая экспедиция на Луну.