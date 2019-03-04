На объектах Универсиады решили отработать систему по раздельному сбору мусора

Систему раздельного сбора мусора внедрили на объектах Всемирной зимней Универсиады в Красноярске: пластик из мусорных контейнеров идет на сортировку и переработку, чтобы в дальнейшем обрести «вторую жизнь» в виде других полимерных изделий, рассказали в дирекции Игр.

На объектах Универсиады установили для мусора более 2 тыс. баков объемом от 120 до 1,1 тыс. литров. Для пластика установлены специальные контейнеры, причем система раздельного сбора сохранится на спортивных объектах и после соревнований, передает ТАСС.

Заместитель руководителя дирекции Универсиады Денис Бранчуков заявил, что «Универсиада – хороший повод, чтобы обновить инфраструктуру, чтобы жители приучались к раздельному сбору мусора».

Он добавил, что «вся инфраструктура останется на спортивных объектах и будет использоваться по назначению.

Контейнеры были установлены в точках общепита и на основных маршрутах болельщиков.

Отличаются контейнеры по цвету наклеек: желтые для пластика, зеленые для остального мусора. Кроме того, сориентироваться, куда бросить тот или иной мусор, помогают и волонтеры.

Каждую ночь грузовики регионального оператора вывозят накопленные отходы.

По словам Бранчукова, иностранные гости Универсиады привыкли у себя на родине к раздельному сбору мусора, а сейчас все больше жителей Красноярска также начинают разделять отходы.

Гендиректор регионального оператора по левому берегу Красноярска – «Красноярской рециклинговой компании» (КРК) Илья Ильин считает, что граждан надо учить культуре сбора мусора, разъяснять и убеждать.

«В планах внедрить двухпоточный, раздельный сбор. Мы это уже делаем, устанавливаем контейнеры (во дворах), разъясняем, что одни отходы вывозятся на полигон, другие - на вторичную переработку и их нужно складывать в отдельные контейнеры», – сказал Ильин.

С 1 января 2019 года Красноярский край перешел на новую схему обращения с коммунальными отходами. За сбор, транспортировку, обработку и утилизацию мусора с нового года отвечают региональные операторы, в Красноярске это КРК и «Рост Тех».

Ильин пояснил, что в данный момент только 8% мусора идет во вторичную переработку. Планируется за три года увеличить эту цифру до 60%. Для этого компания привлекает сторонние структуры, которые занимаются сортировкой сырья и даже планирует построить свою линию.

В Красноярске уже работают несколько специализированных компаний, способных перерабатывать пластик. Одну из них возглавляет Андрей Яблончук, который 10 лет занимается этим бизнесом.

«Мы получаем сырье, дальше идет сортировка - не все горожане щепетильно относятся к разделению мусора, опресовка на гидровлических прессах, дробление. Через нас ежемесячно проходит больше 1 тыс. тонн. В планах увеличить загрузку мощностей в два-три раза, объем рынка это позволяет», – рассказал он.

Отмечается, что не обязательно быть крупной компанией или региональным оператором, чтобы сдать сюда мусор – можно накопить достаточное количество отходов и привезти их самостоятельно.

За килограмм макулатуры можно получить пять рублей, за кило пластмассы – от 2 до 20 рублей.

После переработки сырье отправляется на заводы по всей России. Это и соседние города Дивногорск и Сосновоборск, а также Пермь, Новосибирск, Новоалтайск.

«Логика и маржинальность этого бизнеса таковы, что позволяет возить сырье со всей страны», – подчеркнул бизнесмен.

Ранее президент Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию дал прямое поручение Общероссийскому народному фронту обеспечивать действенный гражданский контроль в сфере обращения с отходами, опираться на общественных экологических инспекторов.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как выбрасывать мусор с выгодой для страны.