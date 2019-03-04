Решение по судьбе косаток в Приморье представят в Кремле до конца понедельника

Проблема содержащихся в Приморье косаток и белух пока не решена, Кремль ждет отчета по этому вопросу в понедельник вечером, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Ждем сегодня вечером, в конце рабочего дня информацию. Мы сами обратили внимание на то, что сегодня уже четвертое (марта), мы уже созванивались с правительством, теми, кто курирует этот вопрос», – сообщил представитель Кремля.

По его словам, «работа ведется». «Но по-прежнему можем констатировать, что результата нет, поэтому сегодня до конца дня мы ждем какое-то решение», – отметил Песков, передает ТАСС.

Он уточнил, что представители администрации президента «сегодня с самого утра наводили справки на этот счет, принимая во внимание резонансность этой темы и тот факт, что животным плохо, их становится меньше».

В приморской бухте Средняя под Находкой в специальном центре передержки, называемом экологами «китовой тюрьмой», находятся 11 нелегально выловленных для продажи в Китай косаток и несколько десятков белух. В связи с их незаконным выловом возбуждено уголовное дело.

27 февраля Песков выразил надежду на скорое решение проблем с косатками и белухами.

Сообщалось также, что актер Леонардо Ди Каприо выступил за скорейший выпуск косаток и белух из так называемой «китовой тюрьмы», присоединившись к просьбе актрисы Памелы Андерсон, которая обратилась к президенту Владимиру Путину с открытым письмом о ситуации вокруг оказавшихся в неволе китов.