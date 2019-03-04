Москва выразила готовность принять Аббаса и Нетаньяху для начала диалога

Москва готова принять палестинского лидера Махмуда Аббаса и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, чтобы они начали диалог без предварительных условий, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Лавров заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Катара Мухаммедом Аль Тани, что в ходе визита Нетаньяху в Россию «обсуждалась ситуация в палестино-израильском урегулировании», передает РИА «Новости».

По его словам, Москва подтвердила «уже неоднократно излагавшуюся позицию о заинтересованности России в скорейшем преодолении тупика в этом урегулировании», а также выразила «готовность принять (...) руководителей Израиля и Палестины Биньямина Нетаньяху и Махмуда Аббаса для того, чтобы они возобновили прямой диалог без каких-либо предварительных условий».

Ранее Лавров заявил, что американская «сделка века» по палестино-израильскому конфликту выглядит неприемлемой для палестинцев и противоречащей признанным принципам урегулирования конфликта.

До этого политолог Федор Лукьянов, комментируя возможность арабо-израильской «сделки века», заявил газете ВЗГЛЯД: «Считать, что десятилетиями умы бились над этим, а потом пришел Трамп и все гениально решил – смешно».