«Волонтеры Победы» и «Единая Россия» поздравили ветеранов с наступающим Днем Победы

Tекст: Валерия Городецкая

«Накануне Дня Победы мы традиционно поздравляем наших фронтовиков и вручаем им подарки от партии, стараемся регулярно вести эту работу, не только в праздники. Для нас важно сохранить и передать память о подвиге наших предков, выразить благодарность и заботу к каждому ветерану за их мужество и самоотверженность в борьбе за наше общее будущее», – подчеркнул председатель комитета Госдумы по информполитике, координатор проекта «Историческая память» Единой России Александр Хинштейн.

В Москве «Волонтеры Победы» вместе с председателем Центрального штаба ВОД «Волонтеры Победы», депутатом Госдумы Ольгой Занко навестили ветерана Семена Яковлевича Люлько, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Уже не первый год совместно с партией «Единая Россия» «Волонтеры Победы» поздравляют наших ветеранов с Днем Победы. Искренняя благодарность, уважение и забота – вот что мы должны передать каждому участнику войны», – подчеркнула Занко.

Исполнительный директор ВОД «Волонтеры Победы» Анастасия Рябова поздравила с приближающимся Днем Победы Ивана Петровича Лыткина. Иван Петрович – ветеран Великой Отечественной войны, фронтовик, разведчик.

«По всей стране и за ее пределами наши добровольцы навещают ветеранов Великой Отечественной войны, поздравляют их с приближающимся праздником и дарят самое важное – свои заботу и внимание. Мы гордимся нашими защитниками и ценим все их напутствия, передаваемые будущим поколениям», – поделилась Рябова.

«Волонтеры Победы» Тюменской области навестили Анатолия Матвеевича Чистякова – ветерана Великой Отечественной войны, труженика тыла.

В Новосибирской области «Волонтеры Победы» вместе с сотрудниками Федеральной службы судебных приставов региона отправились в гости к жительницам блокадного Ленинграда Авроре Андреевне Леонтьевой и Инне Андреевне Фабер.

В Саратовской области «Волонтеры Победы» поздравили Виктора Николаевича Харитонцева. Он был еще ребенком, когда началась Великая Отечественная война.

«Волонтеры Победы» Запорожской области поздравили с наступающим праздником ветерана Великой Отечественной войны Григория Иосифовича Розумана.

В Белгородской области добровольцы движения приехали в гости к Александру Тарасовичу Скирдину. Александр Тарасович начал свой боевой путь в 1943 году, в 17 лет вступил в ряды 90-й гвардейской стрелковой дивизии. В декабре 1943 года принимал участие в «Городовской операции по окружению немцев».