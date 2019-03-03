Нурмагомедов оценил помощь Кадырова Дагестану

Боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов поблагодарил лидера Чечни Рамзана Кадырова за помощь Дагестану.

«Большое спасибо, брат, за то, что принимаешь участие во многих бедах Дагестана, это не первый случай, когда помощь оказывается тобою Дагестану. ... Каждый человек наших республик, независимо от работы или социального положения, должен сделать хоть что-то, чтобы укреплялись братские отношения между нашими народами – Чечни и Дагестана», – написал Нурмагомедов в Instagram, прикрепив к посту фото с Кадыровым.

Отметим, что в феврале глава Чечни Рамзан Кадыров подарил отцу российского бойца ММА Хабиба Нурмагомедова черный Mercedes.

В прошлом году Кадыров также вручил Нурмагомедову ключи от нового Mercedes и наградил его званием почетного гражданина Грозного.