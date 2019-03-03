Нурмагомедов оценил помощь Кадырова Дагестану

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4 марта, понедельник  |  Последнее обновление — 11:01  |  vz.ru
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Как скоро появится единая российско-белорусская валюта

Минск поддержал создание единого рубля с РоссиейФото: myfin.by
Тема создания единой валюты России и Белоруссии снова появилась в повестке дня на постсоветском пространстве. Александр Лукашенко выступил с поддержкой этой идеи и даже заявил о согласии на размещение эмиссионного центра на российской территории. Почему Минск хочет более тесной интеграции и на каких условиях? Подробности...
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Посла России в Британии атаковали в годовщину «Солсбери»

Российский посол в Великобритании Александр Яковенко ждет официальных извинений от газеты Mail on Sunday за грубую ложь Фото: Kirsty O'Connor/PA Images/ТАСС
Накануне годовщины печальных событий в Солсбери с семьей Скрипалей британские СМИ вышли с очередными громкими публикациями. Одно из изданий даже вычислило якобы настоящего шпиона в лице посла России в Великобритании Александра Яковенко. Как был найден «наиглавнейший советско-российский шпион» в Британии и что скрывается за очередными инсинуациями вокруг дела Скрипалей? Подробности...
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Названа причина мирового лидерства Украины по эпидемии кори

По уровню вакцинации детей Украина оказалась на одном уровне с СуданомФото: Виталий Аньков/РИА Новости
Украина побила печальный рекорд по темпам распространения кори – ООН поставила «незалежную» на позорное 1-е место в мире. В СССР болезнь считалась почти экзотической, но теперь наши соседи оказались в одной компании с Филиппинами, опередив такие страны, как Йемен и Судан. Почему на Украине стали умирать от кори и почему самой уязвимой оказалась именно Львовская область? Подробности...
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Национальная мифология уничтожает население Украины

Украинские националисты своими руками уменьшают население УкраиныФото: Efrem Lukatsky/AP/ТАСС
Как только постмайданная власть начала достигать успехов в вопросах возвращения в европейскую семью народов и решительного отказа от «имперского наследия», то обнаружила, что жить на этой прекрасной Украине вскоре станет некому. Украинцы принялись массово вымирать. И это сильно противоречит тому национальному мифу, который сегодня внедряют в головы оболваненных жителей Украины. Подробности...
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России нужен закон Кирилла Толмацкого

Децл говорил, что собирается инсценировать смерть в 35 лет и уехать жить на островФото: Brain Short/facebook
От внезапной остановки сердца умер рэпер Децл, ему было всего лишь 35 лет. Музыканты и продюсеры соболезнуют родным и близким, но смерть исполнителя – повод задуматься о тех, кто еще жив. Автоматические дефибрилляторы, позволяющие запустить остановившееся сердце, должны быть повсеместно. Подробности...
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Запрос на уважение – всеобщий

Антон Крылов, журналист
У нас – дубина народного гнева, у них – возможность вносить законодательные инициативы. Это довольно грубая формулировка, к тому же глубинно неправильная, потому что нет никаких нас и их. Все хотят уважительного отношения. Подробности...
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Пошлость в России окончательно убила китч

Дометий Завольский, историк-архивист
Многие из намеревавшихся вспомнить и обсудить личность кинорежиссёра Алексея Балабанова, которому исполнилось бы на днях шестьдесят, вместо этого вспоминают НТВ 90-х и рассуждают о роли Игоря Малашенко. Подробности...
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Интернету грозят железным занавесом

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Ситуация выглядит похожей на ту, что четыре–пять лет назад была вокруг системы переводов SWIFT – Запад грозился-грозился, но в итоге отключать его России не стал. Подробности...
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    Какие новые льготы получат семьи с детьми

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    Политические аксиомы Путина

    Обсуждение: 13 комментариев

    Послание Путина Федеральному собранию

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      Русская река затопила американский город

      Река под названием Русская (Russian river) вышла из берегов на севере штата Калифорния из-за проливных дождей. В итоге до небольших городов Гернсвилл и Монте-Рио в округе Сонома к северу от Сан-Франциско можно добраться только на лодках
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      Обсуждение: 9 комментариев

      Названы лауреаты кинопремии «Оскар-2019»

      Церемония вручения премий «Оскар» прошла в Лос-Анджелесе. Леди Гага получила награду в номинации «Лучшая песня к фильму» («Звезда родилась»). На церемонию певица надела самое известное в мире ожерелье с бриллиантом канареечно-желтого цвета, который получил название «Бриллиант Тиффани»
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      Женщины по праву отмечают День защитника Отечества

      День защитника Отечества как свой профессиональный праздник в России отмечают порядка 45 тыс. женщин, которые служат в войсках. На фото – участницы конкурса красоты среди женщин-военнослужащих РВСН «Макияж под камуфляж»
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          Нурмагомедов оценил помощь Кадырова Дагестану

             4 марта 2019, 09:45
          Фото: instagram.com/khabib_nurmagomedov
          Текст: Алина Назарова

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          Боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов поблагодарил лидера Чечни Рамзана Кадырова за помощь Дагестану.

          «Большое спасибо, брат, за то, что принимаешь участие во многих бедах Дагестана, это не первый случай, когда помощь оказывается тобою Дагестану. ... Каждый человек наших республик, независимо от работы или социального положения, должен сделать хоть что-то, чтобы укреплялись братские отношения между нашими народами – Чечни и Дагестана», – написал Нурмагомедов в Instagram, прикрепив к посту фото с Кадыровым.

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          Большое спасибо Брат @za_kadyrova_95eng за то что принимаешь участие во многих бедах Дагестана, это не первый случай, когда помощь оказывается тобою Дагестану. Пусть Аллах даст тебе долгих лет жизни и пусть удача сопутствует тебе во всем. Каждый человек наших Республик, независимо от работы или социального положения, должен сделать хоть что-то, чтобы укреплялись братские отношения между нашими народами - Чечни и Дагестана. #мыБратья #мыСоседи #Чечня #Дагестан

          Публикация от Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov)

          Отметим, что в феврале глава Чечни Рамзан Кадыров подарил отцу российского бойца ММА Хабиба Нурмагомедова черный Mercedes.

          В прошлом году Кадыров также вручил Нурмагомедову ключи от нового Mercedes и наградил его званием почетного гражданина Грозного.


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