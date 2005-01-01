Пушков предсказал ход битвы «главных бегемотов» во втором туре выборов на Украине

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков считает, что именно во втором туре президентских выборов на Украине Петр Порошенко задействует весь «фальсификационный ресурс».

«Если верить экзитполам, все решится во втором туре битвой главных «бегемотов» предвыборной гонки – [шоумена Владимира] Зеленского и Порошенко. Судя по всему, именно во втором туре Порошенко задействует свой фальсификационный ресурс. Но, по всей логике, голоса [лидера «Батькивщины Юлии] Тимошенко и [кандидата от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Юрия] Бойко должны отойти к Зеленскому», – написал он в Twitter.

На ваш взгляд Какие кандидаты имеют наибольшие шансы выйти во второй тур президентских выборов на Украине? Порошенко - Зеленский

Порошенко - Тимошенко

Зеленский - Тимошенко



Ни один из кандидатов в президенты Украины не набрал количества голосов, достаточного для победы в первом туре по итогам прошедших в стране в воскресенье выборов. Экзитполы отдают лидерство Зеленскому (около 30%) и Порошенко (около 18%) и ставят Тимошенко и Бойко на третье и четвертое места соответственно.

Штаб Тимошенко оспорил выход Порошенко во второй тур. Согласно их подсчетам, за пост президента Украины во втором туре должны бороться Зеленский и Тимошенко.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, какие казусы и нарушения сопровождают выборы главы украинского государства.