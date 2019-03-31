Порошенко перепутал Гвоздика с Усиком

Действующий президент Украины Петр Порошенко перепутал украинского боксера Александра Гвоздика с боксером Александром Усиком.

«Утром у меня была возможность поздравить по телефону Александра Усика с блестящей победой в Филадельфии, с утверждением Украины», – приводит «Страна» слова Порошенко.

Речь на самом деле идет о боксере Гвоздике, который в воскресенье в Филадельфии одержал победу техническим нокаутом в пятом раунде над Дуду Нгумбу и отстоял титул чемпиона мира по версии WBC в полутяжелом весе.

В воскресенье на Украине проходят выборы президента. Порошенко проголосовал на избирательном участке в Доме офицеров в Киеве и пообещал украинцам «зажиточность и счастье».