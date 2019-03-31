Порошенко пообещал украинцам зажиточность и счастье

Действующий президент Украины Петр Порошенко проголосовал в воскресенье, 31 марта, на выборах главы государства; свой бюллетень он опустил в избирательный ящик в Киеве, в Доме офицеров.

«Я сегодня проголосовал за Украину, как и вся моя семья и абсолютное большинство украинцев», – приводит его слова ТАСС.

По его словам, голосование на выборах является обязательным условием для движения Украины вперед, «к возвращению в семью европейских народов, к членству в Европейском союзе и НАТО, к продолжению чрезвычайно важных реформ».

Порошенко пообещал сделать все возможное, чтобы «превратить Украину в великую страну свободных, зажиточных и счастливых людей».

На ваш взгляд Какие кандидаты имеют наибольшие шансы выйти во второй тур президентских выборов на Украине? Порошенко - Зеленский

Порошенко - Тимошенко

Зеленский - Тимошенко



В воскресенье на Украине проходят президентские выборы. На высший государственный пост претендуют рекордные 39 кандидатов. По популярности среди украинских избирателей лидирует шоумен Владимир Зеленский, за неделю до выборов его рейтинг превысил 30%. На втором и третьем по популярности местах – Петр Порошенко и Юлия Тимошенко, которых готовы поддержать 17% и 12,5% украинских граждан соответственно. По прогнозу социологов, что будущий президент Украины определится во втором туре.

По состоянию на 11.00 явка на выборах ненамного превысила 16%. При этом социологи ожидали, что проголосуют до 80% избирателей.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, какие главные сюрпризы преподнесли нынешние выборы главы украинского государства.

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