Следователь найден мертвым в отделе полиции в Казани

Специальная комиссия устанавливает причины смерти следователя, чье тело с огнестрельным ранением обнаружено в субботу, 30 марта, в одном из отделов полиции в Казани, сообщили в пресс-службе МВД Татарстана.

В сообщении на сайте ведомства уточняется, что тело следователя было обнаружено в отделе полиции «Сафиуллина» УМВД России по городу Казани. Криминальный характер смерти не усматривается, сообщили в МВД Татарстана.

Специальная комиссия занимается всесторонней проверкой и устанавливает обстоятельства происшествия.

Ранее на этой неделе в Москве нашли мертвым генерал-майора ФСБ; следов насильственной смерти не обнаружено.