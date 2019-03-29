Порошенко соврал о проведении «нормандского формата» после украинских выборов

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что после выборов пройдет заседание «нормандского формата» по ситуации в Донбассе, однако в Кремле эту информацию опровергли.

«Это будет огромным разочарованием для [президента России Владимира] Путина, что мы сразу после президентских выборов проведем заседание нормандского формата, которое будет посвящено решению Совбеза ООН о «голубых касках» и утверждению крымской платформы по поводу возвращения украинского суверенитета на Крымский полуостров», – заявил президент в интервью телеканалу ICTV, передает ТАСС.

Между тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг проведение «нормандского формата» после украинских выборов, сообщает РИА «Новости». Отметим, что киевские власти в последнее время, говоря о «нормандском формате», имеют в виду встречу с Францией и Германией без России, хотя формат предполагает обязательное участие Москвы. Кроме того, «нормандский формат» не предполагает обсуждение крымского вопроса, который, как неоднократно подчеркивали в Москве, закрыт окончательно.

Также Порошенко солгал и о неком решении Совбеза ООН по миротворческим силам. Никаких решений СБ ООН в этой связи не принимал. Вопрос находится на стадии обсуждения, и Киев, и Москва предлагают свои варианты.

31 марта на Украине состоятся президентские выборы. Лидером в них выступает, согласно последним социологическим опросам, шоумен Владимир Зеленский, за неделю до выборов его рейтинг превышал 30% (среди молодежи его поддерживают почти 40%). Самого Порошенко готовы были поддержать около 17% граждан, лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко – 12,5%.