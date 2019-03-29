На политические шоу в США нашла «великая грусть» из-за отсутствия сговора Трампа с Россией

Американские политические шоу «погрузились в депрессию» после того, как доклад спецпрокурора США Роберта Мюллера подтвердил отсутствие сговора Дональда Трампа с Россией, сообщает телеканал Fox News.

Fox News отмечает, что «левые теряют весь свой коллективный разум из-за сообщений о докладе Мюллера».

Журналист и писатель Реймонд Арройо в эфире телеканала отметил, что вместо того чтобы смешить аудиторию, ведущие ночных шоу продолжали проталкивать свою политическую повестку дня. «Мир ночных передач прямо-таки схлопнулся. (…) Великая грусть царит в ночных программах», – приводит его слова ИноТВ.

В качестве примера такой «великой грусти» Арройо привел фрагмент шоу Comedy Central. По словам ведущего этого проекта Тревора Ноя, доклад Мюллера оказался «немного разочаровывающим». «Как будто утром на Рождество спускаешься по лестнице, надеясь найти новенький велосипед, а вместо этого находишь труп Санты», – сказал он.

Арройо также раскритиковал тех, кто считает пропагандистами «трамповское телевидение», то есть в том числе телеканал Fox News. «Погодите-ка! Они продвигали историю, которая развалилась. Но лжецы, пропагандисты и сторонники теорий заговора – это вы (Fox News – прим. ВЗГЛЯД)! Не понимаю логики!» – возмутился он.

В эфире Fox News также посмеялись над ведущим CBS Стивеном Колбером, на лице которого после оглашения выводов группы Мюллера обнаружили «четвертую стадию скорби – депрессию».

«На этих выходных мы получили тревожное известие. Наш президент – не агент России. (…) Если Трамп не работает на русских, что же с ним, черт возьми, не так? Почему он продолжает хорошо отзываться о Владимире Путине?» – говорил в своем шоу Колбер.

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