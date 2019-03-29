После провала на кастинге шоу Максима Галкина артист убил человека

Участник шоу «Самый лучший» Максима Галкина 26-летний Никита Топоров после неудачного кастинга в передаче убил первого встречного у телецентра «Останкино», пишут СМИ.

Инцидент произошел еще 18 января 2018 года, сообщает «Московский комсомолец».

Тело 64-летнего мужчины было обнаружено в одном из домов рядом с телецентров с многочисленными ножевыми ранениями, сообщает издание.

Подозреваемый во время нанесения ударов испачкался кровью и порезался сам, что помогло установить его личность. Также видеокамера зафиксировала, как молодой человек, выходя из дома, переоделся.

Топоров рассказал следователям, что нанес удары своей жертвы из-за творческой неудачи. После неудачного собеседования он направился в один из близлежащих домов, чтобы переодеться.

«На лестничной площадке молодой человек начал пить пиво, что и вызвало раздражение у вышедшего покурить жильца. Словесный конфликт перерос в стычку, во время которой любитель телешоу перестал контролировать себя», – сообщает издание.

Подозреваемый пытался доказать, что в момент убийства не помнил себя и сообщил, что с места преступления он отправился к магу, у которого лечился от галлюцинаций. Однако экспертиза не нашла у Топорова отклонений, его приговорили к девяти годам лишения свободы.