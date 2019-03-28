В «Лефортово» Абызов оказался в камере без телевизора и горячей воды

Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Иван Мельников рассказал об условиях содержания экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова в камере московского СИЗО «Лефортово».

По словам Мельникова, в камере нет горячей воды, а телевизор не работает, передает «Интерфакс».

Есть «старый холодильник» и «радио, которое бывший министр слушает», передает ТАСС.

Как сообщили в ОНК, Абызов «находится на карантине» в «неотремонтированной» двухместной камере, «сидит он там один».

Жалоб от Абызова не поступало.

Напомним, Абызова обвиняют в создании преступного сообщества и хищении 4 млрд рублей.

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