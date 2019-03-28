Причастный к взрывам в московском метро боевик признал вину

Причастный к устройству терактов на станциях Московского метрополитена «Лубянка» и «Парк культуры» боевик признал вину.

Об этом сообщил следователь в ходе судебного заседания, передает ТАСС.

В четверг ФСБ сообщила, что член «бандгруппы Вагабова», причастной к двойному теракту в московском метро в 2010 году, был задержан в Дагестане.

В марте 2010 года с интервалом менее часа на станциях московского метрополитена «Лубянка» и «Парк культуры» Сокольнической линии произошли два взрыва. 36 человек погибли на месте, из них 24 на станции метро «Лубянка» и 12 на станции метро «Парк культуры». В последующие дни в больницах скончались еще четыре человека.

По данным спецслужб, на подрыв на станции «Лубянка» осуществила уроженка Дагестана Марьям Шарипова. Взрыв на станции «Парк культуры» совершила также уроженка Дагестана Джанет Абдурахманова (Абдуллаева).

Организатором взрывов спецслужбы назвали Магомедали Вагабова, одного из лидеров диверсионно-террористического подполья, действовавшего на территории Дагестана. В феврале 2013 года Национальный антитеррористический комитет сообщил об уничтожении в Дагестане последнего террориста, непосредственно причастного к организации и осуществлению терактов в Москве в 2010 году.