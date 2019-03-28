В Керченском проливе отработали задержание «нарушителей»

В ходе учений в Крыму пограничные корабли и авиация совместно с Черноморским флотом предотвратили попытку условных иностранных военных кораблей-нарушителей пройти через Керченский пролив, сообщили в пресс-службе республиканского погрануправления ФСБ.

В четверг, 27 марта, в акватории Черного моря «прошли межведомственные учение на тему «Пресечение действий, направленных на нарушение морских транспортных коммуникаций и попыток незаконного прохода через Керченский пролив иностранных военных кораблей», передает ТАСС.

Отмечается, что цели и задачи учений были достигнуты: «Силовики способны в кратчайшие сроки обезвредить нарушителя, отразить нападение противника, обеспечить безопасность судоходства и рыбопромысловой деятельности в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива».

Учения проходили в районе мыса Опук, в них были задействованы силы и средства пограничных управлений ФСБ по Республике Крым и Краснодарскому краю, Черноморского флота, а также авиации ФСБ; велся огонь из корабельного, авиационного, стрелкового оружия по надводной цели.

Кроме того, оперативно-боевые подразделения высадились беспарашютным и абордажным способами на условные суда-нарушители.

Напомним, 25 ноября корабли ВМС Украины незаконно пересекли границу России. Их задержали у Керченского пролива.

Президент Владимир Путин назвал данный инцидент провокацией со стороны украинского лидера Петра Порошенко.

В марте стало известно, что Австралия вводит санкции против россиян из-за инцидента в Керченском проливе.