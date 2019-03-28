Летчик Пугачев рассказал о первой показанной европейцам «кобре» на Су-27

Герой Советского Союза, летчик-испытатель Виктор Пугачев рассказал, как в 1989 году на истребителе Су-27 показал на французском авиасалоне Ле-Бурже фигуру высшего пилотажа – «кобру».

Летчик в эфире телеканала «Звезда» отметил, что ни журналисты, ни специалисты в авиации не ожидали от самолета таких возможностей. По его словам, французские эксперты не поверили, что советские истребители долетели из Москвы в Париж без промежуточных посадок.

Пугачев сказал, что демонстрация высокоманевренных самолетов четвертого поколения Су-27 и МиГ-29 показала миру авиационные технологии Советского Союза. «До этого было представление, что в СССР таких самолетов нет», – отметил он.

По его словам, исполнение фигуры высшего пилотажа позволило доказать другим странам, что советские авиационные технологии опережают зарубежные на 10-15 лет.

Всего на счету Виктора Пугачева 13 мировых рекордов. В 1989 году он впервые посадил тяжелый истребитель на палубу советского авианосца «Тбилиси» (ныне – «Адмирал Кузнецов»).

Американское издание National Interest ранее назвало истребитель Су-27 лучшим боевым самолетом из плеяды легендарных советских летательных аппаратов, которые до сих пор устрашают НАТО.