Эксперт: Говорить, что Росгвардия «пошла разгонять народ» в Магасе – неверно

«Говоря откровенно, на митинг в Магасе вышел не народ, а те люди, которые стоят в оппозиции к Евкурову. Это важно понимать. В Ингушетии порядка 500 тысяч граждан – вот это всё народ. А когда выходят 300 человек и кричат «народ, мы народ!» – это неправильно», – сказал газете ВЗГЛЯД президент ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров.

«Что касается поведения митингующих. Если митинг разрешён, то там указано время – к примеру, с 9:00 до 18:00 вам разрешено выступать, митинговать и так далее. Но если митинг согласован до 18:00, и вы не расходитесь, как это произошло 26 марта в Магасе, то в этом случае применяются те законы, которые есть в Российской Федерации, а Ингушетия - это территория РФ», – отметил президент ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров.

Напомним, что накануне в результате провокации на митинге в столице Ингушетии Магасе пострадали сотрудники ОМОНа.

«Законы должны исполняться. Отмечу, что власти Ингушетии неоднократно обращались к протестующим с просьбой добровольно разойтись. Им говорили – пожалуйста, подавайте новую заявку, мы ее одобрим и выходите на новый митинг, – напомнил Гончаров. – Но если люди не понимают и нарушается данный закон, то, естественно, к ним применяется сила, физическая в том числе, которая определена законом».

«Сотрудники Росгвардии обязаны были требовать освободить данное место от митинга. А когда в сотрудников правоохранительных органов кидаются камнями, стульями, как это мы видели в Магасе, – это уже нападение на сотрудников при исполнении своих служебных обязанностей», – подчеркнул президент ассоциации ветеранов «Альфы». – Это уголовно наказуемо. Эти люди должны быть привлечены к ответственности, и если это уголовная ответственность, они должны быть привлечены по всей строгости закона. Поэтому в данном случае говорить, что Росгвардия пошла разгонять народ – это неправильно.

Иногда люди специально провоцируют действия, которые вызывают вот такую огласку. Когда начинают разбираться, оказывается, что это не так».

«Говорить, что Росгвардия пошла разгонять народ», – неправильно, добавил собеседник.

Гончаров подчеркивает: «Говоря откровенно, на митинг в Магасе вышел не народ, а те люди, которые стоят в оппозиции к Евкурову или к той политике, которая ведется в республике. Это важно понимать. В Ингушетии порядка 500 тысяч граждан – вот это всё народ. А когда выходят 300 человек и кричат – народ, мы народ! Это неправильно. Надо говорить, что такое-то количество людей вышло со своими требованиями».

Собеседник отметил, что руководство республики прикладывает усилия для разрешения спорных вопросов. «Я считаю Юнус-Бека Евкурова очень грамотным руководителем, который прошёл долгий путь как руководитель Ингушетии. Он заслуженный генерал, Герой России, и никто с этим спорить не будет. Большинство из тех вопросов, которые сегодня поднимает оппозиция на митинге в Магасе, прошли все инстанции, которые должны пройти по закону», – заметил Гончаров.

Во-первых, Евкуровым был отозван законопроект «О Республике Ингушетия», изначально вызвавший недовольство жителей, указал собеседник. «Законопроект отозван для доработки и проведения необходимой разъяснительной работы, – подчеркнул Гончаров. – Кроме того, в документ уже внесены соответствующие поправки об обязательном вынесении на плебисцит вопросов, касающихся ликвидации, разделения республики или ее объединения с другими субъектами».

«Во-вторых, что касается соглашения об определении границы между Ингушетией и Чечней. Конституционный суд РФ в декабре 2018 года признал законность этого документа, и он принят к исполнению», – напомнил собеседник.

Договор о границе парламент Ингушетии ратифицировал 4 октября прошлого гда. Решение Народного собрания вызвало недовольство определенной части населения республики, в Магасе состоялись митинги протеста. Однако позднее, как сообщала газета ВЗГЛЯД, митинговая стихия вошла в более спокойное русло.

В октябре прошлого года Конституционный суд Ингушетии призывал провести референдум по вопросу о соглашении об административной границе с Чечней. Однако 20 марта глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров отозвал из парламента республики законопроект о референдуме, который вызвал споры в общественности. Теперь документ должны обсудить с общественностью.

Отметим, что благодаря соглашению о границе, которое подписали главы Ингушетии и Чечни Юнус-Бек Евкуров и Рамзан Кадыров, Ингушетия даже расширила свою территорию – несколько тысяч гектаров земли будут закреплены не за Бамутским лесничеством в Чечне, а за Сунженским лесничеством в Ингушетии. На севере для выравнивания границы республики передают друг другу ровно по 1 тыс. 890 гектаров.

Примечательно, что соглашение о границе поддержали представители тейпов ортсхой, проживающих как в Ингушетии, так и в Чечне.