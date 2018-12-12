Шутка Путина над охранником попала на видео

Президент России Владимир Путин во время посещения «Олимпийского центра синхронного плавания Анастасии Давыдовой» в «Парке Легенд» в Москве, подвинул охранника, который заслонил видеокамеру.

«Подвинься – такой здоровый, здоровей спортсменов!», – сказал президент, отодвигая сотрудника службы безопасности, загородившего камеру во время встречи президента с участниками XXIX Всемирной зимней универсиады, которая проходила в Красноярске.

«Подвинься - такой здоровый, здоровей спортсменов!»: Путин отодвинул сотрудника службы безопасности, загородившего камеру pic.twitter.com/3JeZNTNSzC — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 27 марта 2019 г.

Напомним, по итогам Универсиады российская сборная стала лидером в общекомандном зачете, с чем спортсменов и поздравил президент.