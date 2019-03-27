СК начал проверку в отношении литовских судей после приговора Язову

Следственный комитет России проводит проверку в отношении судей литовского суда, которые заочно вынесли приговор бывшему министру обороны СССР Дмитрию Язову.

«Следственный комитет России начал процессуальную проверку в отношении судей литовского суда, вынесших неправосудный приговор в отношении Дмитрия Язова», – сказала официальный представитель ведомства Светлана Петренко, передает ТАСС.

Напомним, Вильнюсский окружной суд признал виновными по делу о событиях 13 января 1991 года Головатова и маршала Советского Союза Дмитрия Язова, на момент событий – министра обороны СССР. Суд заочно признал их виновными «в преступлениях против человечности и военных преступлениях».