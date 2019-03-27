Адвокат опроверг «выманивание» Абызова в Россию

Информация о том, что экс-министра открытого правительства Михаила Абызова якобы «заманили» в Россию оперативники для ареста, не соответствует действительности, об этом заявил его адвокат Александр Аснис.

«Он был задержан у себя дома в Подмосковье, была ли у него охрана, я не знаю», – сказал защитник, передает РИА «Новости».

Адвокат также добавил, что Абызов постоянно проживает на территории Российской Федерации.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что экс-министра Абызова якобы «заманили» в Россию с территории другого государства,его подозревают в афере на 4 млрд рублей и создании преступного сообщества. Абызов был заключен под стражу, но своей вины не признал.