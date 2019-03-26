На форуме «Таврида» молодежи пообещали до 300 млн рублей грантов

На форуме молодых деятелей культуры и искусств «Таврида 5.0» планируется раздача грантов для реализации самых перспективных проектов в объеме до 300 млн рублей; об этом заявил генеральный директор АНО «Центр развития культурных инициатив», продюсер форума Сергей Першин.

Форум пройдет уже в пятый раз и объединит творческую молодежь со всех регионов страны. Впервые в его истории в рамках проекта состоится творческий фестиваль, на который планируют привлечь десятки тысяч людей: поэтов, писателей, художников, архитекторов, музыкантов.

В этом году форум пройдет на новой площадке неподалеку от города Судак в Крыму. Культурно-массовое мероприятие разделено на три этапа, которые пройдут с 11 мая по 5 октября. Со временем организаторы планируют перевести проект на круглогодичный режим. Для этого в Крыму планируют возвести образовательный центр для молодых деятелей культуры и искусства «Арт-резиденция «Таврида», который призван стать творческой мастерской для участников проекта.

«Таврида» сделана руками молодых, самых талантливых ребят со всей страны. Это очень амбициозная задача, но я уверена, что с такой командой мы справимся. Благодаря переезду в новый дом, в одно из самых красивых мест в Крыму – в солнечную долину, рядом с Судаком, мы переходим на круглогодичную работу. В этом году форум будет идти полгода и впервые прервется на несколько дней для большого арт-фестиваля. Мы уверены, что ожидания участников фестиваля будут реализованы. В октябре, по завершению форума мы приступаем к большому строительству, и к 2022 году «Таврида» получит большой творческий центр, который станет вторым домом для всей творческой молодежи страны», – рассказала руководитель ФГБУ «Российский центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи» Ксения Разуваева, передает Regnum.

В ходе первого этапа форума с мая по июнь молодые деятели искусства и культуры смогут реализовать свои творческие и дизайнерские идеи. Именно на основании их проектов будет благоустроена территории и форума, и фестиваля.

«Первый этап – прикладные смены, которые для нас важны. Вместе с нами ребята будут развивать новую территорию. Мы планируем семь больших арт-объектов, которые будут находиться под Судаком, где пройдет фестиваль. Мы надеемся, что это ядро обрастет и станет сердцем Крыма. Мы не просто проведем конкурс. В рамках этой смены мы сформируем молодежный проектный офис, который будет работать над развитием «Тавриды», – рассказал Першин.

Со второй половины июня по август пройдет второй этап форума, в ходе которого мероприятия смогут посетить шесть смен музыкантов, литераторов, продюсеров, народных исполнителей, архитекторов, художников, стендап – комиков, блогеров, рэп-исполнителей, артистов, режиссеров и других молодых деятелей культуры.

«На втором этапе состоятся шесть образовательных смен – это та «Таврида», которую вы знаете. Стартуем со смены, которая называется «Год театра». Следующая смена – «Народная смена», где будет яркая, пестрая аудитория, которая представляет всю страну – от народов Севера до народов Кавказа. Следующая смена должна объединить деятелей искусства, реставраторов. Смена, которая вызвала наибольшая интерес у журналистской аудитории, это «Рэп смена». Еще одна новая смена – «Видеоконтент смена». На ней соберем различных производителей контента. И завершает шестерку больших образовательных смен, смена, которая созрела – «Камеди смена», – отметил Першин.

Кроме того, впервые в рамках проекта состоится творческий фестиваль «Таврида – ARTRUSSIA», в котором примут участие десятки тысяч человек. По задумке организаторов этот фестиваль должен стать не традиционным «опэн-эйром», а новой творческой «арт-меккой».

«Фестиваль пройдет с 23 по 26 августа. Мы ставим перед собой амбициозные задачи. Проектная мощность площадки – 30 тысяч человек. Уникальная история форума «Таврида» не могла остаться нами не замечена, и мы надеемся, что бывшие участники форумов прошлых лет станут ядром этого фестиваля. Мы собираем на этой площадке творческие сообщества, участников прошлых лет, представителей различных креативных индустрий, который мы планируется объединить», – сообщил продюсер форума.

Третий, заключительный, этап форума пройдет с 10 сентября по 5 октября 2019 года. В рамках него состоятся три смены для танцоров и хореографов, художников, скульпторов и искусствоведов, а также писателей, поэтов и литературных критиков. На завершающей смене планируется проведение XIX Международного форума молодых писателей России, стран СНГ и зарубежья. Заключительный этап пройдет в новом для Тавриды формате свободного творчества и самоорганизации участников.

Генеральный директор АНО «Центр развития культурных инициатив» в ходе выступления на презентации отметил, что в этом году в рамках форума планируется реализовать рекордный объем грантов, при помощи которых участники форума смогут воплотить в жизнь свои проекты.

«Цифры могут обескуражить вас, но это реальность. Грантовый фонд конкурса молодежных инициатив составит 300 млн рублей и все эти деньги мы попробуем раздать на «Тавриде», – сообщил Першин.

Амбициозные задачи, которые ставят перед собой и организаторы, и участники «Тавриды», как нельзя лучше способствуют творческому развитию молодежи, считает начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков.

«То, что мы берем на себя повышенные обязательства, это здорово. Но это поможет привлечь не только новых, но и старых участников. Задача каждого – внести свое участие, чтобы количество людей, которые могут пройти через наши тренинги, образовательные программы увеличивалось, и чтобы люди знали, что у нас в стране есть конкурентоспособное молодежное движение», – рассказал Новиков.

В свою очередь продюсер форума Сергей Першин, добавил, что «Таврида» постепенно становится не просто ежегодным мероприятием, а постоянной площадкой для реализации творческих идей молодежи со всей страны.

«В Крыму появляется настоящий арт-кластер, и он заработает уже в 2019 году. Пятый форум отличается от предыдущих тем, что он будет длится полгода, в предыдущие работали полтора – два месяца. Также будет запущен фестиваль, который проводится на основе тех идей и предложений, которые были озвучены участниками «Тавриды» в предыдущие годы. Мы ждем творцов, которые объединятся на этой площадке, и которые без всяких команд и поручений начнут продуцировать что-то, и мы надеемся, что из этого места, как из «Мекки» новой российской культуры вырастут имена, которые покорят весь мир», – сообщил Першин.

Главным же итогом мероприятия, по мнению Першина станет не только предоставление грантов на реализацию проектов молодых специалистов, но и обмен опытом между творческой молодежью России.

«Конечная цель проекта – предоставить максимум возможностей для реализации наших участников, целевой аудитории. Мы готовы попробовать раздать всем, кто достоин гранты Федерального агентства по делам молодежи в сумме до 300 млн рублей. И таких задач, связанных с возможностями, очень много. Есть еще и вещи, связанные с атмосферой нашей площадки - «найти своих». Личная коммуникация, живое общение людей, в которых рождаются волшебные творческие инициативы на нашей площадке присутствуют и этого не отнять», – рассказал Першин.