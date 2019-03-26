Понесенный ЕС урон от санкций оказался тяжелее, чем у России

Евросоюз понес больше потерь от продуктового эмбарго со стороны Москвы, чем Россия от санкций ЕС, об этом заявил спецдокладчик ООН по вопросам негативного воздействия односторонних принудительных мер на права и свободы Идрисс Джазаири.

«С точки зрения Европейского союза крайне странно вводить санкции, которые наносят больший ущерб европейским компаниям, нежели чем российским. <...> Я уверен, что существуют более разумные способы преодолеть существующие разногласия – через обсуждение и переговоры», – пояснил Джазаири в интервью РИА «Новости».

Он отметил, что Россия смогла смягчить удар санкций с помощью развития отечественного производства.

В ноябре 2018 года глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что экономические потери стран Евросоюза от навязанных Соединенными Штатами антироссийских санкций, по некоторым оценкам, значительно превышают 100 млрд евро.