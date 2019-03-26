СК запланировал направить Арашукова на психолого-психиатрическую экспертизу

Следственный комитет России планирует провести Рауфу Арашукову и другим фигурантам уголовного дела об убийствах и создании преступного сообщества психолого-психиатрическую экспертизу.

«По делу необходимо допросить свидетелей, назначить обвиняемым комплексную судебную психолого-психиатрическую экспертизу», – заявил следователь в Басманном суде Москвы, где решается вопрос о продлении ареста фигурантов, передает РИА «Новости».

Следствие просит продлить арест Арашукову до 30 июня.

Кроме отстраненного сенатора Арашукова с ним в зале суда в качестве фигурантов находятся его родственник, гендиректор компаний «Газпром газораспределение Астрахань» и «Газпром межрегионгаз Астрахань» Руслан Арашуков, а также директор филиала «Газпром Ставрополь» в Ессентуках Алан Кятов.

Арашуков в зале суда попросил перевести его под домашний арест и заявил, что не понимает, в чем его обвиняют. Он добавил, что свидетель Расул Аджиев, сообщивший, что убийство главы черкесского движения «Адыге-Хасэ» Аслана Жукова заказал ему сенатор был оправдан судом по обвинению в этом убийстве.

В январе Рауфа Арашукова задержали прямо в зале Совета Федерации по обвинению в заказных убийствах, запугивании свидетеля и участии в организованном преступном сообществе. Также арестован отец сенатора Рауль Арашуков, советник генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз» за хищения газа на сумму свыше 30 млрд рублей.