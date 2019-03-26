Птица попала в двигатель истребителя на авиашоу в Малайзии

В двигатель истребителя F/A-18 малайзийских ВВС во время показательного полета на авиашоу LIMA-2019 попала птица.

«F/A-18D (бортовой номер TUDM M45-06) выступал предпоследним в летной программе салона» – сообщили ТАСС в оркомитете форума.

Птица попала в двигатель при взлете самолета. Это привело к его частичному разрушению, из-за чего произошло возгорание травы вдоль взлетной полосы.

Самолет при этом сохранил управляемость и успешно приземлился.

LIMA-2019 – одна из крупнейших выставок авиационно-космической и военно-морской техники в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Форум проходит на острове Лангкави с 26 по 30 марта. Организатором объединенной российской экспозиции выступает госкорпорация Рособоронэкспорт.

Ранее в ходе выставки LIMA-2019 было сделано заявление, что Индонезия планирует закупку бронетранспортеров для морской пехоты БТ-3Ф. А страны Юго-Восточной Азии заинтересовались российскими подлодками.