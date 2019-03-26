После ЧП в Магадане стало известно об отсутствии вакцины от бешенства

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26 марта, вторник  |  Последнее обновление — 10:02  |  vz.ru
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Россия готова к грядущему кризису из-за океана

Обнаружили более точные признаки надвигающейся рецессии в СШАФото: KaiPfaffenbach/Reuters
Американская экономика, судя по всему, движется напрямую к рецессии. Первые признаки этого были замечены в прошлом году, но теперь появился еще более точный предвестник кризиса. Когда экономика США просядет - и потянет за собой другие страны? И справится ли Россия с новым мировым кризисом?  Подробности...
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Провал «русского дела» еще больше ослабил Соединенные Штаты

Противники Трампа продолжают верить в его русские связиФото: Jonathan Ernst/Reuters
У американского истеблишмента большое горе – за два года работы спецпрокурор Мюллер так и не смог доказать, что у Трампа были «русские связи». Как теперь будет развиваться борьба президента США с так называемым вашингтонским болотом и как она повлияет на политическое будущее Соединенных Штатов? Подробности...
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Судьба эмбриона Божены Рынски стала предметом спора юристов

Малашенко и Рынска не смогли стать родителями совместного ребенка при жизни основателя НТВФото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Ребенок журналистки Божены Рынски не сможет стать наследником своего отца, основателя НТВ Игоря Малашенко. И все потому, что будет зачат уже после его смерти. К такому мнению склоняются адвокаты по семейному и наследственному праву. И все же ситуация не так однозначна даже с юридической, не говоря уж о человеческой, точке зрения. Подробности...
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Имперские планы Эрдогана помогут Русской православной церкви

В 1453 году турецкие войска во главе с султаном Мехмедом Вторым захватили КонстантинопольФото: Жан-Жозеф Бенжамен-Констан
«Если Эрдогану удастся осуществить задуманное, это приведет к ослаблению Константинопольского патриархата и его притязаний на постсоветском пространстве. Что, в свою очередь, вновь возвысит роль и укрепит позиции Русской православной церкви». Такой парадоксальный вывод делают эксперты по поводу планов Эрдогана превратить в мечеть один из главных христианских символов Стамбула. Подробности...
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В крушении эфиопского «Боинга» заподозрили искусственный интеллект

На борту погибшего в Эфиопии самолета, к несчастью, оказались и россияне – молодые путешественникиФото: Tiksa Negeri/Reuters
Упавший под Аддис-Абебой эфиопский «Боинг» оказался, так сказать, родным братом лайнера, погибшего в ноябре у берегов Индонезии. Это та же самая, совсем новая модель – Boeing 737 Max. Как и тот самолет, этот упал вскоре после взлета. Бывалые летчики задаются вопросом, не кроется ли причина в том, что на борту было «слишком много автоматики», ведь машиной, по сути, управлял робот? Подробности...
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Право оскорблять – это привилегия высших сословий

Сергей Худиев, публицист, богослов
Скандал может быть коммерчески успешен, он привлекает внимание. Это не только оскорбление религии, но и глумление, например, над Победой. Достаточно вспомнить «художественную выставку» с обезьянами в военной форме и с медалями. Подробности...
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Не отворачивайтесь от войны

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
В сотне километров от фронта – КПП, граница. Дальше – Ростов. Там ночные клубы и бары, там борется за права бодипозитивных женщин колумнистка Космо Попова, ездят поезда и летают самолеты. И там, честно говоря, всем надоела тема Донбасса. Подробности...
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Бомбардировки Югославии привели к закату американской эры

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Заменив универсальные правила игры на волюнтаристские, Вашингтон дестабилизировал систему международных отношений. Но его военной, политической и экономической мощи не хватило, чтобы сделать новые правила общепризнанными. Подробности...
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      В мечетях Новой Зеландии расстреляли десятки людей

      Новая Зеландия пережила один из самых страшных терактов в своей истории. В пятницу несколько человек совершили вооруженное нападение на мечети городка Кристчерч. Убиты полсотни верующих, десятки получили ранения. Главный подозреваемый Брентон Таррант транслировал бойню в Сети
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            После ЧП в Магадане стало известно об отсутствии вакцины от бешенства

            26 марта 2019, 09:29

            Текст: Евгения Шестак

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            Мэр Магадана Юрий Гришан рассказал об отсутствии в городе вакцины от бешенства, что, по его словам, нарушает права человека.

            О наличии вакцины заговорили после инцидента, когда пятилетнего ребенка покусала стая собак.

            «Прозвучала информация об отсутствии антирабической вакцины в Магаданской области (в связи с отсутствием денег). Хочу сказать, что это недопустимо. Я как глава города обязан защищать законные права и интересы жителей областного центра независимо от полномочий» – цитирует Гришана РИА «Новости».

            Он призвал немедленно закупить антивирусную вакцину против бешенства и распространить ее во все лечебные учреждения города и области.

            Кроме того, в Магадане существует проблема финансирования отлова агрессивных собак, подчеркнул мэр города.

            «2 млн 192 тыс. рублей, которые запланированы на 2019 год и которые должны были поступить до 5 марта, до сих пор не пришли. Таким образом, подрядчик... деньги за выполненные работы не получает» – заявил Гришан.

            Чтобы снять проблему с безнадзорными собаками, нужно увеличить финансирование, как минимум, в четыре раза, уверен глава города.

            16 марта пятилетнего мальчика покусала стая собак, его госпитализировали с серьезными травмами и прооперировали. Следователи начали проверку в связи с возможным наличием состава преступления, предусмотренного статьей УК РФ о халатности. Сейчас мальчик находится в реанимации. 


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