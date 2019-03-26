После ЧП в Магадане стало известно об отсутствии вакцины от бешенства

Мэр Магадана Юрий Гришан рассказал об отсутствии в городе вакцины от бешенства, что, по его словам, нарушает права человека.

О наличии вакцины заговорили после инцидента, когда пятилетнего ребенка покусала стая собак.

«Прозвучала информация об отсутствии антирабической вакцины в Магаданской области (в связи с отсутствием денег). Хочу сказать, что это недопустимо. Я как глава города обязан защищать законные права и интересы жителей областного центра независимо от полномочий» – цитирует Гришана РИА «Новости».

Он призвал немедленно закупить антивирусную вакцину против бешенства и распространить ее во все лечебные учреждения города и области.

Кроме того, в Магадане существует проблема финансирования отлова агрессивных собак, подчеркнул мэр города.

«2 млн 192 тыс. рублей, которые запланированы на 2019 год и которые должны были поступить до 5 марта, до сих пор не пришли. Таким образом, подрядчик... деньги за выполненные работы не получает» – заявил Гришан.

Чтобы снять проблему с безнадзорными собаками, нужно увеличить финансирование, как минимум, в четыре раза, уверен глава города.

16 марта пятилетнего мальчика покусала стая собак, его госпитализировали с серьезными травмами и прооперировали. Следователи начали проверку в связи с возможным наличием состава преступления, предусмотренного статьей УК РФ о халатности. Сейчас мальчик находится в реанимации.