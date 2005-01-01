Британский парламент отобрал у народа право на выход из ЕС

Палата общин парламента Соединенного Королевства высказалась за то, чтобы процедуру выхода Великобритании из ЕС в дальнейшем определяли законодатели.

В пользу проведения серии голосований по альтернативам проекту соглашения с ЕС об условиях Brexit высказались 392 парламентария, против выступили 302 депутата, передает ТАСС.

В принятой поправке не уточняется, какие именно альтернативы, касающиеся ситуации вокруг Brexit, будут предложены депутатам.

При этом, по сообщениям британских СМИ, парламентариям придется выбрать между проведением повторного референдума о членстве в ЕС, отменой Brexit, выходом из Евросоюза без сделки и сохранением членства страны в Таможенном союзе ЕС и едином европейском рынке без права голоса в этих структурах.

Из-за несогласия с позицией правительства по Brexit после голосования в Палате общин в отставку ушли замглавы МИД Великобритании Алистер Берт, который курировал в Форин-оффисе направление Ближнего Востока и Северной Африки, а также замминистра по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Ричард Хэррингтон и замминистра здравоохранения Стив Брин, сообщает Press Association со ссылкой на источники в правительстве.

«У меня вызывает сожаление, что в этот критический момент в истории нашей страны правительство играет в рулетку с жизнями и источниками существования огромного большинства населения этой страны», – заявил Хэррингтон в заявлении об отставке.

Накануне Еврокомиссия заявила, что Евросоюз подготовился к возможному выходу Великобритании из состава сообщества без соглашения.

Напомним, ранее премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй предупредила британских депутатов о риске остаться в ЕС на неопределенное время в случае отказа одобрить сделку с ЕС о Brexit в ближайшее время.