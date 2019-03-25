ЕС подготовился к «жесткому» Brexit

Евросоюз завершил подготовку к возможному выходу 12 апреля Великобритании из состава сообщества без соглашения, говорится в заявлении Еврокомиссии.

«Так как все более вероятно, что Соединенное Королевство 12 апреля покинет Европейский союз без соглашения, Еврокомиссия сегодня завершила подготовку к сценарию «жесткого» Brexit», – приводит заявление Еврокомиссии ТАСС.

Отметим, что 25 марта британский таблоид The Sun на первой полосе призвал премьер-министра Соединенного Королевства Терезу Мэй уйти в отставку сразу же после одобрения парламентом сделки с ЕС об условиях Brexit и выхода страны из состава Евросоюза.

Ранее Мэй возложила ответственность за отсрочку Brexit на депутатов британского парламента, дважды отклонивших проект соглашения с ЕС об условиях выход страны из состава Европейского союза.