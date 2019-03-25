Возможность отставки Мэй увязали с согласием Британии на сделку с ЕС

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Проблемы США помогли российским рынкам и рублю

В прошлом году США обвалили рубль, а в этом помогли ему поднятьсяФото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Федеральная резервная система столь резко и неожиданно развернула свою риторику, что породила массу вопросов. Может быть, проблемы в американской экономике намного серьезней, чем кажется со стороны, или регулятор просто капитулировал перед Трампом и инвесторами? Для российских рынков и рубля это стало настоящим подарком. Не испортит ли позитив российский ЦБ? Подробности...
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Ссора России и Польши напомнила о выстреле СССР себе в ногу

Если исходить из пропорции «количество населения / количество погибших», Польша стала наиболее пострадавшей от Второй мировой войны странойФото: общественное достояние
Между Москвой и Варшавой новый конфликт, в центре которого – грядущее 80-летие со дня начала Второй мировой войны. В частности, Польша вновь дала понять России, что возлагает на нее ответственность за «удар в спину» в 1939-м и видит в этом «ударе» параллели с присоединением Крыма. Взаимосвязь между этими событиями действительно есть. Подробности...
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Моряки бьются с Росгвардией за право на важнейший для себя символ

Даже лично министр обороны в особых случаях носит кортикФото: Алексей Никольский/РИА «Новости»
Военные моряки – пенсионеры снова жалуются на проблемы с ношением важнейшего для них символического атрибута – кортиков. Действительно ли не было выполнено распоряжение Владимира Путина по этому поводу, как регулируется ношение кортика законом и что нужно сделать моряку, чтобы и на пенсии иметь право на ношение этой части парадной одежды? Подробности...
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США готовятся отдать Израилю часть Сирии

Солдаты ЦАХАЛа на Голанах теперь будут чувствовать себя еще увереннееФото: Gil Eliyahu-Jinipix/Zuma/ТАСС
Вашингтон вновь доказал, что соблюдения международного права он требует только от других, но не от себя. Трамп через твиттер призвал узаконить 52-летнюю израильскую оккупацию Голан, хотя все страны мира считают эти высоты частью Сирии. Почему этот призыв бьет не только по арабскому миру, но и по России? И поможет ли один твит премьеру Нетаньяху выиграть апрельские выборы в Кнессет? Подробности...
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В крушении эфиопского «Боинга» заподозрили искусственный интеллект

На борту погибшего в Эфиопии самолета, к несчастью, оказались и россияне – молодые путешественникиФото: Tiksa Negeri/Reuters
Упавший под Аддис-Абебой эфиопский «Боинг» оказался, так сказать, родным братом лайнера, погибшего в ноябре у берегов Индонезии. Это та же самая, совсем новая модель – Boeing 737 Max. Как и тот самолет, этот упал вскоре после взлета. Бывалые летчики задаются вопросом, не кроется ли причина в том, что на борту было «слишком много автоматики», ведь машиной, по сути, управлял робот? Подробности...
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Не бояться показаться смешным – вот высшая свобода

Владас Повилайтис, доктор философских наук, БФУ имени И. Канта
Сегодня к Николаю Бердяеву принято относиться иронично. В наше прагматическое время он – со своими выкриками, призывами и формулами – выглядит неуместно. Но самого Бердяева это вряд ли смущало. Только свобода, только хардкор! Подробности...
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Нераскрытый секрет побега Гарри Гудини

Екатерина Ракитина, к.ф.н., переводчик
Он освобождался от наручников, кандалов и смирительных рубашек, вися для пущего эффекта вниз головой с небоскреба, из стеклянных резервуаров с водой, помещенных в деревянный ящик, опутанный для надежности цепями. Подробности...
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Чтобы все взлетело, нужен суверенитет духа

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Себя он называет самым влиятельным политическим философом современных Нидерландов. Он выступает в парламенте по-латыни, притащил в кабинет рояль и музицирует в свободное время, подчеркнуто не знает и не желает знать ничего о современной молодежной культуре, что не мешает ему быть кумиром этой самой молодежи. Подробности...
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            Возможность отставки Мэй увязали с согласием Британии на сделку с ЕС

            25 марта 2019, 06:55

            Текст: Антон Никитин

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            Британский таблоид The Sun на первой полосе выходящего выпуска призвал премьер-министра Соединенного Королевства Терезу Мэй уйти в отставку сразу же после одобрения парламентом сделки с ЕС об условиях Brexit и выхода страны из состава Евросоюза.

            Таблоид признает, что Мэй «утратила поддержку большей части страны, а теперь и собственной партии». При этом издание считает, что у премьера еще якобы есть шанс обеспечить поддержку проекту соглашения с Брюсселем об условиях Brexit, передает ТАСС.

            «Тереза Мэй сегодня должна заявить о том, что она покинет свой пост, как только ее сделка по Brexit будет утверждена и Британия покинет ЕС», – говорится в статье.

            По версии издания, при таком варианте развития событий евроскептики из правого крыла Консервативной партии и союзники тори из Демократической юнионистской партии Северной Ирландии должны будут проголосовать за проект соглашения, что позволит с третьей попытки добиться его утверждения Палатой общин британского парламента.

            Альтернативу издание видит только в виде «мягкого» варианта Brexit с сохранением членства Великобритании в таможенном союзе ЕС и едином европейском рынке, называя такой сценарий «трагедией для страны, партии тори и парламента».

            The Daily Telegraph в свою очередь сообщила, что возможность отставки Мэй обсуждалась в загородной резиденции Чекерс в ходе встречи между премьер-министром Британии и членами ее кабинета с одной стороны и лидерами евроскептиков с другой.

            При этом источники издания в окружении премьера утверждают, что Мэй отклонила все требования публично назвать дату своей отставки и пыталась склонить евроскептиков на свою сторону, пугая их возможностью проведения Brexit по «мягкому» сценарию.

            Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что на смену Мэй может прийти человек, считающий ЕС «тюрьмой вроде Советской России».

            Ранее Мэй возложила ответственность за отсрочку Brexit на депутатов британского парламента, дважды отклонивших проект соглашения с ЕС об условиях выход страны из состава Европейского союза.

            Она также предупреждала, что если сделка с ЕС о Brexit не будет одобрена в ближайшее время, то Соединенному Королевству придется принять участие в выборах в Европарламент, намеченных на 23-26 мая, а выход страны из Евросоюза затянется на неопределенное время.


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