Возможность отставки Мэй увязали с согласием Британии на сделку с ЕС

Британский таблоид The Sun на первой полосе выходящего выпуска призвал премьер-министра Соединенного Королевства Терезу Мэй уйти в отставку сразу же после одобрения парламентом сделки с ЕС об условиях Brexit и выхода страны из состава Евросоюза.

Таблоид признает, что Мэй «утратила поддержку большей части страны, а теперь и собственной партии». При этом издание считает, что у премьера еще якобы есть шанс обеспечить поддержку проекту соглашения с Брюсселем об условиях Brexit, передает ТАСС.

«Тереза Мэй сегодня должна заявить о том, что она покинет свой пост, как только ее сделка по Brexit будет утверждена и Британия покинет ЕС», – говорится в статье.

По версии издания, при таком варианте развития событий евроскептики из правого крыла Консервативной партии и союзники тори из Демократической юнионистской партии Северной Ирландии должны будут проголосовать за проект соглашения, что позволит с третьей попытки добиться его утверждения Палатой общин британского парламента.

Альтернативу издание видит только в виде «мягкого» варианта Brexit с сохранением членства Великобритании в таможенном союзе ЕС и едином европейском рынке, называя такой сценарий «трагедией для страны, партии тори и парламента».

The Daily Telegraph в свою очередь сообщила, что возможность отставки Мэй обсуждалась в загородной резиденции Чекерс в ходе встречи между премьер-министром Британии и членами ее кабинета с одной стороны и лидерами евроскептиков с другой.

При этом источники издания в окружении премьера утверждают, что Мэй отклонила все требования публично назвать дату своей отставки и пыталась склонить евроскептиков на свою сторону, пугая их возможностью проведения Brexit по «мягкому» сценарию.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что на смену Мэй может прийти человек, считающий ЕС «тюрьмой вроде Советской России».

Ранее Мэй возложила ответственность за отсрочку Brexit на депутатов британского парламента, дважды отклонивших проект соглашения с ЕС об условиях выход страны из состава Европейского союза.

Она также предупреждала, что если сделка с ЕС о Brexit не будет одобрена в ближайшее время, то Соединенному Королевству придется принять участие в выборах в Европарламент, намеченных на 23-26 мая, а выход страны из Евросоюза затянется на неопределенное время.