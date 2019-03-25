СК начал расследовать произошедшую полвека назад подмену ребенка в роддоме

Следственное управление СК России по Оренбургской области начало проверку по сообщениям СМИ о подмене ребенка в роддоме, произошедшей 54 года назад.

Как сообщается на сайте ведомства, 25 марта на одном из федеральных телеканалов вышел сюжет жительнице села Грачевка, считающей, что ее могли подменить при рождении. Авторы телепрограммы провели экспертизу, которая выяснила, что женщина не является биологическим ребенком супружеской пары, в семье которой воспитывалась. Отмечается, что следователи проверят медицинскую документацию и проведут поросы персонала роддома, после чего будет принято процессуальное решение.

Историю о подмене ребенка показал «НТВ» в программе «ДНК».

Ранее в Москве правоохранители сообщали о розыске лиц, подозреваемых в подмене ребенка.