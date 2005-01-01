В идее Эрдогана превратить собор Святой Софии в мечеть нашли выгоду России

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25 марта, понедельник  |  Последнее обновление — 10:55  |  vz.ru
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Кто и сколько должен России

Почти 40 млрд долларов должны России иностранные государстваФото: Илья Питалев/РИА Новости
Россия раскрыла, сколько ей должны иностранные государства. Сумма достигает почти 40 млрд долларов, часть из которых – еще «советские» долги. Россия финансово поддерживает полезные с точки зрения геополитики и партнерства страны. Кому и на какие цели дает кредиты современная Россия и будут ли они возвращены?  Подробности...
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С Голанских высот открылся вид на Крым

Советский танк, оставшийся около Голанских высот со времен войны 1967 года, был недавно найден в СирииФото: Константин Мачульский/ТАСС
Заявление Дональда Трампа о признании Голанских высот израильскими ударит по американской позиции в отношении Крыма. Так считают некоторые наблюдатели. Действительно, ход Трампа еще раз высветил двойные стандарты Вашингтона и пренебрежение к мнению мирового сообщества – но так было всегда, и внешняя политика России исходит именно из этого. Подробности...
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Судьба эмбриона Божены Рынски стала предметом спора юристов

Малашенко и Рынска не смогли стать родителями совместного ребенка при жизни основателя НТВФото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Ребенок журналистки Божены Рынски не сможет стать наследником своего отца, основателя НТВ Игоря Малашенко. И все потому, что будет зачат уже после его смерти. К такому мнению склоняются адвокаты по семейному и наследственному праву. И все же ситуация не так однозначна даже с юридической, не говоря уж о человеческой, точке зрения. Подробности...
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Названы условия третьего Майдана на Украине

Майдан Незалежности уже не раз становился ареной для драк силовиков и радикаловФото: Никитин Максим/ТАСС
В первую апрельскую ночь в Киеве может вспыхнуть новый Майдан. С таким предупреждением выступил один из кандидатов в президенты оппозиционер Бойко. Он уверен, что народ выйдет с протестами, если власть решится на подтасовки итогов голосования 31 марта. Появились слухи и о том, что олигарх Коломойский уже запланировал вывести на Майдан добровольцев из своих батальонов. Подробности...
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В крушении эфиопского «Боинга» заподозрили искусственный интеллект

На борту погибшего в Эфиопии самолета, к несчастью, оказались и россияне – молодые путешественникиФото: Tiksa Negeri/Reuters
Упавший под Аддис-Абебой эфиопский «Боинг» оказался, так сказать, родным братом лайнера, погибшего в ноябре у берегов Индонезии. Это та же самая, совсем новая модель – Boeing 737 Max. Как и тот самолет, этот упал вскоре после взлета. Бывалые летчики задаются вопросом, не кроется ли причина в том, что на борту было «слишком много автоматики», ведь машиной, по сути, управлял робот? Подробности...
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В «русском деле» против Трампа наступил украинский поворот

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Вместо вице-президента и одного из самых влиятельных людей в Госдепартаменте делами Незалежной занялся простой бюрократ Курт Волкер. Киев все еще может рассчитывать на поддержку части Конгресса, но тут бы снова не прогадать! Подробности...

Не бояться показаться смешным – вот высшая свобода

Владас Повилайтис, доктор философских наук, БФУ имени И. Канта
Сегодня к Николаю Бердяеву принято относиться иронично. В наше прагматическое время он – со своими выкриками, призывами и формулами – выглядит неуместно. Но самого Бердяева это вряд ли смущало. Только свобода, только хардкор! Подробности...
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Нераскрытый секрет побега Гарри Гудини

Екатерина Ракитина, к.ф.н., переводчик
Он освобождался от наручников, кандалов и смирительных рубашек, вися для пущего эффекта вниз головой с небоскреба, из стеклянных резервуаров с водой, помещенных в деревянный ящик, опутанный для надежности цепями. Подробности...
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      В мечетях Новой Зеландии расстреляли десятки людей

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            НОВОСТЬ ЧАСА:В идее Эрдогана превратить собор Святой Софии в мечеть нашли выгоду России
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            В идее Эрдогана превратить собор Святой Софии в мечеть нашли выгоду России

               25 марта 2019, 10:46
            Фото: Jim Young/Reuters
            Текст: Алексей Нечаев

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            Если Эрдогану удастся осуществить задуманное, это приведет к ослаблению Константинопольского патриархата и укрепит позиции РПЦ, – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Тарасов, комментируя обещания президента Турции сделать из собора Святой Софии мечеть.

            «Эрдоган время от времени разыгрывает карту Святой Софии, привязывая это к определенным событиям. В последнее время он видит возрастающую роль Константинополя в Стамбуле, что было связано в том числе и с украинскими делами. Ему это не нравится, это противоречит его неоосманизму. Неслучайно Эрдоган недавно заявлял о том, что «Мы не позволим превратить Стамбул в Константинополь», – считает руководитель исследовательского центра «Ближний Восток-Кавказ» Станислав Тарасов.

            Напомним, президент Турции ранее заявил, что после проведения в стране муниципальных выборов статус собора Святой Софии может быть изменен с музея на мечеть. Эрдоган добавил, что «туристы всех вероисповеданий сейчас могут бесплатно заходить в Голубую мечеть, которая расположена по соседству (с собором Святой Софии)», передает ТАСС.

            Своим заявлением «Эрдоган отвечает американцам на то, что они намерены признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами, и на то, что ранее американцы признали Иерусалим столицей Израиля. Эрдоган в своем понимании защищает мусульманский мир. Как Россия болезненно реагирует на то, что происходит на постсоветском пространстве, так и Турция болезненно реагирует на то, что происходит в ее бывших владениях», – пояснил Тарасов.

            По словам эксперта, Эрдоган окончательно убедился в том, что константинопольский патриарх Варфоломей (который, конечно, не забывает о том, что Святая София была изначально православным собором) полностью подконтролен США и стал независимой фигурой по отношению к Анкаре.

            «Варфоломей устраивал Эрдогана как разменная карта в отношениях с Россией, но глава Турции не смог ею воспользоваться из-за американцев. Теперь же Эрдоган хочет убрать понятие «Константинополь» из памяти турок, и, как пишут некоторые СМИ, в Анкаре вновь рассматривают вопрос о переселении патриархии на Афон, что тоже не ново. Подобный вариант рассматривался еще во времена заключения Лозаннского мирного договора 1923 года. То есть, закручивается острая геополитическая история, итогом которой может стать прекращение пребывания патриарха в Стамбуле», – продолжил собеседник.

            По его мнению, такое положение дел может быть выгодным и для Москвы.

            «Для России это тоже выгодно. Посмотрите, сколько проблем нам создает Константинополь в последнее время. Если Эрдогану удастся осуществить задуманное – это приведет к ослаблению константинопольского патриархата и его притязаний на постсоветском пространстве, что, в свою очередь, вновь возвысит роль и укрепляет позиции Русской православной церкви», – резюмировал Тарасов. 

            Собор Святой Софии – выдающийся памятник византийского зодчества VI века, главный православный собор Второго Рима, Константинополя. После взятия византийской столицы турками-османами в 1453 году, превращен в мечеть. В 1935 году по решению Мустафы Кемаля Ататюрка, собор стал музеем, были открыты фрески и мозаики, ранее находившиеся под слоем штукатурки.


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