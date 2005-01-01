В идее Эрдогана превратить собор Святой Софии в мечеть нашли выгоду России

Если Эрдогану удастся осуществить задуманное, это приведет к ослаблению Константинопольского патриархата и укрепит позиции РПЦ, – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Тарасов, комментируя обещания президента Турции сделать из собора Святой Софии мечеть.

«Эрдоган время от времени разыгрывает карту Святой Софии, привязывая это к определенным событиям. В последнее время он видит возрастающую роль Константинополя в Стамбуле, что было связано в том числе и с украинскими делами. Ему это не нравится, это противоречит его неоосманизму. Неслучайно Эрдоган недавно заявлял о том, что «Мы не позволим превратить Стамбул в Константинополь», – считает руководитель исследовательского центра «Ближний Восток-Кавказ» Станислав Тарасов.

Напомним, президент Турции ранее заявил, что после проведения в стране муниципальных выборов статус собора Святой Софии может быть изменен с музея на мечеть. Эрдоган добавил, что «туристы всех вероисповеданий сейчас могут бесплатно заходить в Голубую мечеть, которая расположена по соседству (с собором Святой Софии)», передает ТАСС.

Своим заявлением «Эрдоган отвечает американцам на то, что они намерены признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами, и на то, что ранее американцы признали Иерусалим столицей Израиля. Эрдоган в своем понимании защищает мусульманский мир. Как Россия болезненно реагирует на то, что происходит на постсоветском пространстве, так и Турция болезненно реагирует на то, что происходит в ее бывших владениях», – пояснил Тарасов.

По словам эксперта, Эрдоган окончательно убедился в том, что константинопольский патриарх Варфоломей (который, конечно, не забывает о том, что Святая София была изначально православным собором) полностью подконтролен США и стал независимой фигурой по отношению к Анкаре.

«Варфоломей устраивал Эрдогана как разменная карта в отношениях с Россией, но глава Турции не смог ею воспользоваться из-за американцев. Теперь же Эрдоган хочет убрать понятие «Константинополь» из памяти турок, и, как пишут некоторые СМИ, в Анкаре вновь рассматривают вопрос о переселении патриархии на Афон, что тоже не ново. Подобный вариант рассматривался еще во времена заключения Лозаннского мирного договора 1923 года. То есть, закручивается острая геополитическая история, итогом которой может стать прекращение пребывания патриарха в Стамбуле», – продолжил собеседник.

По его мнению, такое положение дел может быть выгодным и для Москвы.

«Для России это тоже выгодно. Посмотрите, сколько проблем нам создает Константинополь в последнее время. Если Эрдогану удастся осуществить задуманное – это приведет к ослаблению константинопольского патриархата и его притязаний на постсоветском пространстве, что, в свою очередь, вновь возвысит роль и укрепляет позиции Русской православной церкви», – резюмировал Тарасов.

Собор Святой Софии – выдающийся памятник византийского зодчества VI века, главный православный собор Второго Рима, Константинополя. После взятия византийской столицы турками-османами в 1453 году, превращен в мечеть. В 1935 году по решению Мустафы Кемаля Ататюрка, собор стал музеем, были открыты фрески и мозаики, ранее находившиеся под слоем штукатурки.