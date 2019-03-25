Boeing уличили в ослаблении надзора с помощью связей в Вашингтоне

Корпорации Boeing потратила десятилетия, чтобы наладить связи по всему Вашингтону; ей удалось получить широкие полномочия в сфере авиации благодаря своему влиянию и лоббированию интересов, пишет газета The Washington Post.

WP отмечает, что бывшие должностные лица высокого ранга входят в совет директоров корпорации. Кроме того, по данным газеты, за прошлый год компания потратила 15 млн долларов на лоббирование своих интересов в Конгрессе, Федеральном авиационном управлении (ФАУ) и других государственных ведомствах. Boeing активно продвигала вопрос об ослаблении государственного надзора за ее деятельностью, передает ТАСС содержание статьи американского издания.

В частности, с подачи Boeing в 2018 году Конгресс принял законопроект, который с одной стороны расширил полномочия корпорации в сфере обеспечения безопасности полетов, а с другой – ограничил возможности ФАУ. Boeing получила возможность вносить изменения в специальный технический свод правил, в котором описывается, какую роль ФАУ играет в утверждении авиационных проектов.

Кроме того, законодатели утвердили так называемый консультативный комитет с представителями отрасли, в задачи которого входит установка параметров, которые ФАУ должна «применять и отслеживать». Закон также обязывает «устранять задержки при сертификации и сокращении времени обработки». Дискуссии по всем этим вопросам продолжались годами.

Теперь же, после двух катастроф с участием самолетов серии Boeing 737 MAX, следователи выясняют, удавалось ли ФАУ должным образом осуществлять надзор за работой корпорации.

Между тем, как сообщило американское издание The Wall Street Journal, специалисты корпорации Boeing изменили систему управления авиалайнеров и инструкции пилотов на случай возникновения угрозы заваливания самолета серии 737 MAX на крыло или резкой потери высоты.

Напомним, после авиакатастрофы Boeing-737 MAX 8 в Эфиопии, в которой погибли 157 человек (включая трех россиян), во многих странах мира, в том числе США и ЕС, запретили эксплуатацию авиалайнера. После этого корпорация Boeing приостановила поставки самолетов 737 MAX клиентам. Акции компании рухнули, что, как ожидается, повлияет на американскую экономику в целом.

Газета ВЗГЛЯД писала, что новую авиакатастрофу Boeing может не пережить.