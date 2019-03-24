Песков рассказал о рабочем дне Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в программе «Москва. Кремль. Путин» рассказал о рабочем дне Владимира Путина и о том, как российский лидер готовится к публичным мероприятиям.

«[Путин] работает с информацией, которую он получает по линии разных ведомств и телефонные звонки, к нему приходят ближайшие помощники, он вызывает министров, руководителей ведомств, звонит, задает вопросы по ситуации, сам получает для себя какой-то апдейт и по внутренним делам в первую очередь, и по международным», – приводит его слова РИА «Новости».

После этого, по словам Пескова, начинается публичная часть рабочего дня президента.

Вечером российский лидер зачастую проводит серию телефонных разговоров или селекторные совещания сразу с несколькими участниками. «Иногда постановка той или иной темы влечет за собой звонки другим министрам, совещание селекторное, которое Путин проводит, у него пульт на столе, и он может моментально несколько человек вывести на общую связь и провести такое сиюминутное совещание», – рассказал Песков, отметив, что это обычная практика.

Ранее Песков рассказывал о «ежедневном километре» Путина.