Песков рассказал о «ежедневном километре» Путина

Президент Владимир Путин ежедневно проплывает километр, почти каждый день глава государства посвящает спорту около полутора часов, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Как я понимаю, часа полтора. Потому что он меньше часа плавает, практически ежедневно, когда есть возможность, когда нет затяжных командировок, свой ежедневный километр», – рассказал Песков в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

По его словам, Путин также занимается в спортзале и играет в хоккей, передает РИА «Новости».

Песков также рассказал, что Владимира Путина на отдыхе в Туве охраняли вооруженные охранники, однако дикие животные «признали» российского лидера.

Кроме того, Песков рассказал, как Путин переживает смерть певца Иосифа Кобзона. «Потому что президент, вы знаете, он такой же человек, как и все, но он филигранно справляется со своими эмоциями и не всегда можно понять, как он воспринимает то или иное событие», – сказал он.

По словам представителя Кремля, трагические события российский лидер «воспринимает с большой болью». «Это видно и это чувствуется», – сказал Песков.

Ранее в воскресенье Путин пришел проститься с Кобзоном.

Певец, депутат Госдумы Иосиф Кобзон скончался в четверг на 81-м году жизни. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, что означает уход из жизни главного певца СССР.