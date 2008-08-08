Песков рассказал о реакции диких животных в Туве на Путина

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что Владимира Путина на отдыхе в Туве охраняли вооруженные охранники, однако дикие животные «признали» российского лидера.

«Дикая природа, там ходят медведи, даже охрана вооружается соответствующим образом и тащит с собой все это вооружение, потому что это дикая и нетронутая природа», – передает слова Пескова РИА «Новости».

Он отметил, что для обеспечения безопасности отслеживалось абсолютно все. Однако дикие животные и сами не беспокоили российского лидера.

«Ну сами представьте, медведь дурак что ли, если он Путина увидит, он будет себя вести прилично конечно», – пошутил Песков, и добавил, что даже самые пугливые в мире животные – козероги – не стали убегать, увидев Путина.

«Продолжали пастись и, как кто-то пошутил, наверное, признали», – рассказал Песков с улыбкой.

При этом поездка в Туву, по словам Пескова, была напряженная.

«Они много ходили по горам, часов по пять, на высоте 1800 метров, то есть почти два километра. Там дышать-то трудно. Ходить подолгу, а ходили вверх и вниз на протяжении часа, это огромная физическая нагрузка», – отметил пресс-секретарь российского лидера.

Ранее директор Саяно-Шушенского заповедника Геннадий Киселев рассказал о подробностях отдыха президента России Владимира Путина в Туве.

Путин провел последние выходные лета на Енисее в Туве с министром обороны Сергеем Шойгу и директором ФСБ Александром Бортниковым. После этого британские СМИ сравнили Путина с опытным путешественником.