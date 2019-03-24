Экс-президент Грузии сдает коттедж во дворе своего дома

Бывший президент Грузии Георгий Маргвелашвили разместил на соответствующих сайтах объявление о сдаче построенного собственными руками коттеджа в городе Душети, где он сам проживает после завершения полномочий в прошлом году, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на данные телекомпании «Рустави-2».

Сутки в коттедже обойдутся в 80 долларов. Рядом расположен дом, где проживает сам экс-президент с семьей. Здесь же – сад и огород, за которыми ухаживает Маргвелашвили, гостей будет кормить сам экс-президент. Гости смогут попробовать также гранатовый сок – саженцы Маргвелашвили были подарены президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Мебель в коттедже также сделана руками Георгия Маргвелашвили. Интерьером занималась его супруга Мака Чичуа.

Георгий Маргвелашвили также читает лекции о политике в одном из престижных вузов Тбилиси.

Маргвелашвили занимал пост президента Грузии с 2013 по 2018 годы, он отказался переизбираться на эту должность.