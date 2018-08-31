Маргвелашвили отказался баллотироваться на президентских выборах в Грузии

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили заявил, что не станет баллотироваться на предстоящих 28 октября выборах главы государства.

Об этом Маргвелашвили заявил, выступая во Дворце президента Грузии перед студентами вузов страны.

«В присутствии студентов и нашего гостя президента Латвии Валдиса Затлерса (он занимал этот пост в 2007-2011 годах) хочу заявить, что я не буду баллотироваться на пост президента Грузии на предстоящих 28 октября очередных выборах главы государства», – заявил Маргвелашвили.

Он отметил, что продолжит «служение своей стране в другой форме», передает ТАСС.

Выборы президента Грузии, который будет иметь номинальные полномочия, пройдут 28 октября. За этот пост будут бороться бывшие председатели парламентов Нино Бурджанадзе и Давид Бакрадзе, экс-главы внешнеполитических ведомств Саломэ Зурабишвили и Григол Вашадзе и другие известные политики, в том числе Зураб Джапаридзе из партии «Гирча» («Шишка»), который добился легализации курения марихуаны в Грузии.