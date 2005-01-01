Бойко назвал Нафтогаз бедой Украины

Кандидат в президенты Украины и основатель партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Юрий Бойко выразил мнение, что в существующем виде Нафтогаз Украине не нужен, так как «это вред и беда для страны».

Бойко пояснил, что Нафтогаз, как компания, которая дает Украине около 10% ВВП, должен напрямую управляться государством, передает ТАСС.

«С этим Нафтогазом появилась команда манипуляторов... которая переподчинила компанию наблюдательному совету, в котором большинство – вообще не граждане Украины. То есть компания, которая хребет экономики и должна обеспечивать госбезопасность, управляется непонятно кем», – отметил политик в интервью на телеканале «112 Украина».

По мнению оппозиционера, после информации о премиях топ-менеджерам Нафтогаза в размере 45 млн евро, выплаченных «за победу» над российским Газпромом в Стокгольмском арбитраже, президент Украины Петр Порошенко и премьер-министр Владимир Гройсман должны были немедленно уволить председателя правления компании Андрея Коболева, а также полностью заменить правление. Однако руководство Украины не может этого сделать, так как фактически не руководит Нафтогазом, отметил Бойко.

Напомним, в пятницу премьер-министр России Дмитрий Медведев и глава Газпрома Алексей Миллер провели в Москве встречу с главой политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктором Медведчуком и кандидатом в президенты Украины Юрием Бойко.

После встречи Медведчук высказал возмущение по поводу того, что миллионам граждан Украины приходится платить счета за газ по космическим тарифам, а тем временем Петр Порошенко гордится утверждением об «избавлении от газовой иглы».

Бойко в свою очередь заявил о необходимости восстановления отношений с Россией, подчеркнув, что прямые поставки газа снизят на Украине тарифы на коммунальные услуги.