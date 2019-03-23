Медведчук напомнил Порошенко о космической цене газа для граждан Украины

Председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук высказал возмущение по поводу того, что миллионам граждан Украины приходится платить счета за газ по космическим тарифам, а тем временем Петр Порошенко гордится утверждением об «избавлении от газовой иглы».

Медведчук отметил, что на Украине «все жилищно-коммунальные тарифы с 2013 по 2018 год выросли в среднем на 745%. 1080% – на газ, 1220% – на отопление и горячее водоснабжение», передает ТАСС.

«По словам президента Порошенко, мы «соскочили с российской газовой иглы». Он этим гордится. Но есть миллионы граждан, которые за это время обнищали, страдают от тарифов, платят эти тарифы по космическим объемам», – сказал Медведчук в эфире программы «Право знать» на телеканале ТВЦ.

Напомним, в пятницу премьер-министр России Дмитрий Медведев и глава Газпрома Алексей Миллер провели в Москве встречу с главой политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктором Медведчуком и кандидатом в президенты Украины Юрием Бойко.

После встречи Бойко заявил о необходимости восстановления отношений с Россией, подчеркнув, что прямые поставки газа снизят на Украине тарифы на коммунальные услуги.

Порошенко раскритиковал поездку Бойко и Медведчука в Россию, обвинив их в антиукраинском сговоре с Москвой.