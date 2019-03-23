В Старом Осколе полицейский застрелил мужчину, напавшего с ножом на его напарника

В Старом Осколе полицейский застрелил мужчину, напавшего на его коллегу с ножом, об этом сообщает региональное УМВД.

«23 марта в дежурную часть отдела полиции №1 УМВД России по городу Старому Осколу поступило сообщение о том, что неизвестный похитил товар в одном из магазинов, расположенных в микрорайоне Жукова... При виде правоохранителей он попытался скрыться. На законные требования полицейских мужчина реагировал агрессивно, при попытке задержания ранил одного из сотрудников ножом», – говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Сотрудник патрульно-постовой службы применил табельное оружие, в результате чего нападавший скончался, отмечает УМВД.

«Нападавшим оказался 37-летний местный житель, ранее в отношении которого были возбуждены два уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных ст.318 и ст.161 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти и грабеж»)», – отметило ведомство.

Пострадавшего полицейского отправили в больницу, по факту применения табельного оружия начата служебная проверка, по предварительным данным, оружие было применено правомерно, заключили в УМВД.

Следственное управление СК России по Белгородской области также проводит доследственную проверку по факту произошедшего, говорится на сайте ведомства.

По предварительным данным СК, нападавший во время задержания нанес два ножевых ранения сотруднику полиции.

«Раненый сотрудник предупредил похитителя о применении оружия. В ответ тот стал приближаться к полицейскому и угрожал убийством. Сотрудник полиции несколько раз выстрелил в похитителя, от полученного ранения мужчина скончался на месте происшествия», –приводит подробности инцидента СК.

Ранее сообщалось, что неизвестный мужчина в Нижнекамске напал на полицейского. Он нанес несколько ранений сотруднику правоохранительных органов ножом, врачи пытались спасти полицейского, но он скончался. При этом нападавший был застрелен другим полицейским, находившимся неподалеку, этот эпизод попал на видео.