МИД Греции осудил нападение на российское консульство в Афинах

Правительство Греции осуждает нападение на российское консульство в Афинах, заявил министр иностранных дел страны Георгий Катругалос.

Катругалос сообщил, что он связался с посольством России, чтобы осудить нападение и заверить, что будут приняты все необходимые меры, чтобы не повторялись такие «неприемлемые инциденты», передает РИА «Новости».

По словам министра, он подтвердил «очень дружеские отношения между двумя странами».

«Греция – безопасная страна. Но здесь, как и во всех странах мира, случаются отдельные неприемлемые нападения, подобные тому, которое произошло возле российского консульства сегодня утром. Мы связались с российским посольством, чтобы заявить о категорическом осуждении подобных событий. И мы сказали, что будут приняты необходимые полицейские меры, чтобы такие неприемлемые вещи не повторялись», – сказал Катругалос.

Напомним, в ночь на пятницу в полицейскую будку около посольства России в Греции бросили гранату. После этого полиция обнаружила сгоревший мотоцикл.

Ранее подобные происшествия уже случались. Так в 2016 году гранату бросили в будку полиции возле посольства Франции. Всего за последние три года в стране произошло не менее 25 нападений на дипломатические представительства.