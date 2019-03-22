Гранату бросили в полицейскую будку возле консульства России в Афинах

Взрывное устройство бросили в полицейскую будку возле российского консульства в Афинах, ведется расследование, сообщили в посольстве России в Греции.

«Сегодня ночью двое неизвестных на мотоцикле, проезжая мимо консульского отдела посольства России, бросили взрывное устройство в полицейскую будку, расположенную рядом с консульским отделом посольства», – рассказали в посольстве, передает РИА «Новости».

ЧП произошло около 3.30 ночи (4.30 мск). Дипломаты отметили, что был нанесен незначительный материальный ущерб. «Соответствующие органы Греции ведут расследование», – добавил представитель посольства.