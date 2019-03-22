После ЧП около консульства России в Афинах найден сожженный мотоцикл

Полиция обнаружила сожженный мотоцикл после происшествия возле российского консульства в столице Греции, сейчас его принадлежность преступникам устанавливается.

«Около четырех часов утра двое неизвестных на мотоцикле проезжали по улице Дзавела в Халандри, где находится российское консульство, и бросили взрывное устройство. Оно упало под полицейскую будку и взорвалось, взрыв был не сильный», – передает заявление генеральный секретарь Союза полицейских служащих Греции Никос Ригас РИА «Новости».

Как стало известно, в результате происшествия никто не пострадал, а полицейской будке нанесен незначительный ущерб. Власти Греции начали расследование.

Ригас также сказал, что в районе Экзархия вскоре после ЧП был найден сожженный мотоцикл. Сейчас полиция устанавливает, имеет ли он отношение к делу.

Напомним, утром стало известно, что в полицейскую будку около посольства России в Греции бросили гранату. Ранее подобные происшествия уже случались. Так в 2016 году гранату бросили в будку полиции возле посольства Франции. Всего за последние три года в стране произошло не менее 25 нападений на дипломатические представительства.