Озвучено наказание для напавшего на мечети в Новой Зеландии

Преступник, совершивший нападение на мечети в новозеландском Крайстчерче, жертвами которого стали не менее 50 человек, будет заключен в одиночную камеру до конца жизни.

«Террорист проведет оставшуюся часть своей жизни в одиночной камере», – сказал глава МИД Новой Зеландии и заместитель премьер-министра страны Уинстон Питерс в Стамбуле на заседании исполнительного комитета Организации исламского сотрудничества (ОИС), передает ТАСС.

Он также подчеркнул, что Новая Зеландия «является страной, которая придает особое значение свободе вероисповедания». «Нападение на мечети являются атаками на всех нас», – отметил Питерс.

Генеральный секретарь ОИС Юсеф Ахмед аль-Усаймин заявил о необходимости «довести до сведения всех мировых лидеров, что терроризм не имеет национальной, религиозной и расовой принадлежности». «Если не противостоять радикализму и вражде к мусульманам, то преступления на почве исламофобии не прекратятся», – добавил он.

Напомним, 15 марта на мечети в новозеландском Крайстчерче было совершено вооруженное нападение. В результате теракта погибли 50 человек.

Один из нападавших – 28-летний австралиец Брентон Таррант Брентон Таррант – заключен под стражу до 5 апреля, ему предъявлено обвинение в убийстве.