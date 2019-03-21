Омскому врачу пригрозили выговором за попытку спасти утопающего

В Омске 31-летнему врачу одной из бригад скорой помощи Олегу Осмоловцу грозит выговор за то, что он пытался самостоятельно спасти мужчину, упавшего с моста.

Осмоловец рассказал, что, когда его бригада приехала на вызов, они увидели, что утопающему пытаются помочь полицейские, но у них ничего не получается. Тогда мужчина решил нарушить правила безопасности и попытаться спасти омича до приезда спасателей, сообщает NGS55.

«Я увидел, что человек уже вот-вот уйдет под лед, и решил, что попытаюсь помочь ему выкарабкаться. Я сказал водителю принести щит и использовал его не по назначению, потому что он длинный, около двух метров», – рассказал врач.

После он смог дотянулся до утопающего, в этот момент коллеги бросили ему трос. Осмоловец хотел обмотать им мужчину и вытянуть на берег, но у него не получилось, так как одежда пострадавшего разбухла от воды.

«Я уже понял, что это конец. И он тоже понял», – добавил врач.

В итоге Осмоловец решал удерживать утопающего за руку и куртку, чтобы тот не утонул.

«Пытался с ним поговорить, как-то отвлечь, чтобы он почувствовал, что ему пытаются помочь, что помощь рядом. Спросил, как зовут. Он кое-как сказал, что Володя», – добавил врач, отметив, что это было похоже на сцену из фильма «Титаник».

Через 15 минут на место происшествия приехали спасатели и достали мужчину из воды. Но спасти его не удалось: он не пришел в сознание и умер в машине скорой помощи.

Позже заведующий подстанцией скорой помощи Андрей Хлопков заявил, что Олег Осмоловец действовал не по инструкции и за это ему полагается выговор. Но все-таки отметил смелость сотрудника и наградил премией в размере оклада.

«Если погибает тот, кто должен спасать, то следом погибнут те, кого он мог бы спасти. А если он остается жив, то он дает шанс выжить и остальным. Врач несет ответственность за многие жизни, не только за свою», – сказал Хлопков.

В ноябре 2018 года школьница спасла двух тонущих детей.