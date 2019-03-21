Россия поставит несколько тонн лекарств Венесуэле

На следующей неделе Россия начнет поставки лекарств в Венесуэлу, объем составит несколько тонн, сообщил президент Боливарианской Республики Николас Мадуро.

«Власти России объявили, что на следующей неделе в Венесуэлу будут доставлены несколько тонн различных лекарств и фармацевтических веществ», – приводит его слова РИА «Новости».

Мадуро сказал, что Россия пообещала оказывать Венесуэле помощь на регулярной основе, «неделя за неделей».

Президент Венесуэлы отметил, что страна в настоящее время обеспечивает себя лекарствами на 70%.

Помимо России в числе стран, которые, как ожидается, помогут Венесуэле с лекарствами, Мадуро назвал Иран, Белоруссию, Китай и Турцию.

«Нас связывают отношения мощного альянса», – подчеркнул Мадуро.

В феврале Россия уже отправляла груз с медикаментами в Венесуэлу.