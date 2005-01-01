Венесуэла получила медикаменты из России

Заместитель министра иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль сообщил, что в страну прибыл груз медикаментов из России, он был получен по линии сотрудничества в области здравоохранения.

«В Венесуэлу прибыл груз медицинских товаров... медикаментов. Это очередная партия медикаментов, которая пришла по программе сотрудничества между нашими институтами здравоохранения. Это программа, по которой мы получаем медоборудование, лекарства, квалифицированную помощь специалистов», – сообщил Хиль, передает РИА «Новости».

По его словам, эта программа реализуется между органами стран, ответственными за здравоохранение и в рамках Панамериканской организации здравоохранения.»

«Мы с радостью принимаем такую помощь, поддержку и готовы принимать ее и далее», – отметил Хиль.

Ранее оппозиция Венесуэлы сообщала, что поставки гуманитарной помощи в страну начнутся 23 февраля. Правительство президента страны Николаса Мадуро категорически не намерено разрешать ее доступ на территорию страны.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что 23 февраля Вашингтон планирует устроить на границе Венесуэлы масштабную провокацию.