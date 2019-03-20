Задержаны юноша и девушка, подозреваемые в убийстве четырех человек

В Полевском Свердловской области задержаны девушка и молодой человек, подозреваемые в убийстве четырех человек, сообщает региональный Следственный комитет.

Подозреваемых поймали в поселке Зюзельском Полевского городского округа, передает РИА «Новости».

Сообщается, что 22 февраля задержанные убили женщину 1974 г.р., ее дочь и супруга дочери 1990 г.р., а 28 февраля – мужчину 1989 г.р. Тела были обнаружены в одном жилом доме. В настоящее время подозреваемым предъявлено обвинение.

В начале марта в Санкт-Петербурге на пожизненный срок был осужден бывший участковый полиции, организовавший убийства шести человек.